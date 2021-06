Budget 2021 – Stettlen sagt Ja zu Steuererhöhung Im Dezember versenkte das Stimmvolk das Budget 2021, das höhere Steuern vorsah. Beim zweiten Anlauf sagte eine Mehrheit Ja – trotz Steuererhöhung. Stephanie Jungo

Stettlen hat nun ein Budget. Im Bild: Gemeindepräsident Lorenz Hess. Foto: Iris Andermatt

Beim zweiten Anlauf sagte das Stimmvolk von Stettlen Ja zum Budget 2021. Mit 805 Ja- zu 452 Nein-Stimmen sagten die Stimmberechtigten damit auch Ja zu einer Steuererhöhung auf 1,57 Einheiten. Eine erste Fassung des Budgets lehnte das Stimmvolk vergangenen Dezember ab. Damals sah der Gemeinderat eine Erhöhung auf 1,6 Einheiten vor.

Es waren vor allem die bürgerlichen Parteien, die gegen das erste Budget weibelten. Nach der Abstimmung vom Dezember fanden Gespräche mit den Parteien statt, es wurde nach weiteren Sparmöglichkeiten gesucht. Der Gemeinderat hielt anschliessend an höheren Steuern fest, was SVP und FDP kritisierten. In der Folge blieb die SVP bei der Nein-Parole, die FDP beschloss Stimmfreigabe. Dies auch, weil bei einem Nein wohl der Kanton das Budget festgesetzt hätte. Das tritt ein, wenn eine Gemeinde bis Ende Juni noch kein rechtskräftiges Budget vorweisen kann.