Drei Millionen fürs Schwimmen – Stettlen behält sein Hallenbad Das Stettler Stimmvolk wollte an der Gemeindeversammlung nicht länger zuwarten: Es wird sein Hallenbad sanieren. Sandra Rutschi

Im Hallenbad in Stettlen sollen auch künftig Leute schwimmen können. Foto: Walter Pfäffli (Archivbild)

Ja, ein Hallenbad ist teuer. Und nein, es gibt wohl keines, das rentiert. Doch die Gemeinde Stettlen will ihr Hallenbad trotzdem für drei Millionen Franken sanieren lassen. Das hat die Gemeindeversammlung am Dienstagabend mit grosser Mehrheit beschlossen.

Die FDP Stettlen-Deisswil hatte vor allem Bedenken wegen der Folgekosten von jährlich rund 300’000 Franken – Betriebsdefizit und Abschreibungen für den Baukredit inklusive. Dies in einer Zeit, in der die Gemeinde erst gerade in einem zweiten Anlauf ihre Steuern erhöhte und diverse grössere Investitionen etwa für Wasserbau und Schulraum anstehen. Für 2022 budgetiert Stettlen ein Minus von über 300’000 Franken.

Der emotionale Wert

Der Antrag der Partei, den Grundsatzentscheid – für oder gegen das Hallenbad – zu verschieben, blieb jedoch chancenlos. Lediglich 23 der 173 anwesenden Stimmberechtigten wollten vom Gemeinderat noch genauere Zahlen, ausgefeilte Varianten und mehr Zeit zum Nachdenken.

«Ich weiss, ein Hallenbad ist teuer. Aber in Stettlen wurde in letzter Zeit so vieles geschlossen. Etwas muss noch bleiben», sagte eine Votantin. «Ein Hallenbad hat auch einen emotionalen Wert.» Die Versammlung fand in der Aula der Schulanlage Bleiche statt, zu der das Hallenbad gehört.

Die 173 Stimmberechtigten machen 7,7 Prozent der Stettler Stimmberechtigten aus. Die erste Gemeindeversammlung nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause zog somit relativ viele Leute an, war aber nicht zu vergleichen mit den Stimmbeteiligungen bei den letzten Urnengängen.

Wegen Hallenbad hingezogen

Das Hallenbad wurde 1974 als Lernschwimmbecken gebaut und gehört zur Schulanlage Bleiche. Es dient diversen Schulen, Kursen und Vereinen, steht aber auch der breiten Bevölkerung offen.

Der für Hochbau und Energie zuständige Gemeinderat Edouard Winzenried (FDP) sprach von einem «Unique Selling Point»: einem Alleinstellungsmerkmal der Gemeinde Stettlen. Es seien Leute extra wegen des Hallenbads nach Stettlen gezogen.

An der Versammlung wurde auch der Gedanke geäussert, dass das Bad für künftige Bewohnerinnen und Bewohner des Bernaparks auf dem ehemaligen Areal der Kartonfabrik Deisswil attraktiv sein könnte.

Die Sanierung soll frühestens 2025 in Angriff genommen werden, damit die alten Abschreibungen noch getilgt werden können. Zudem soll die Planung sorgfältig gemacht werden – in der Hoffnung, dass die Sanierung dann doch weniger kostet als die drei Millionen Franken.

Sandra Rutschi ist Redaktorin, Kolumnistin und Co-Leiterin des Ressorts Region. Sie schreibt seit 1999 über das Geschehen im Kanton Bern und hat mehrere Bücher veröffentlicht. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.