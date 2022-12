Geminiden im Anflug – Stern­schnup­pen­spek­ta­kel zur Adventszeit Die Geminiden sausen Mitte Dezember über den Himmel. Speziell an ihnen: Sie sind langsam – und sie entstammen nicht einem Kometen, dafür einem Asteroiden.

Sie können locker mit den Perseiden vom August mithalten – sofern das Wetter mitspielt: Meteor des Geminiden-Stroms. Foto: AFP

Wer noch schnell einen Weihnachtswunsch loswerden will, hat demnächst die Chance dazu: Der alljährliche Meteorstrom der Geminiden ist im Anflug. Mitte Dezember wird das vorweihnachtliche Spektakel mit bis zu 150 Sternschnuppen pro Stunde seinen Höhepunkt erreichen.

Höhepunkt am 14. Dezember

Ihren Höhepunkt erreichen die Geminiden am 14. Dezember gegen 14 Uhr. Für Interessierte in Mitteleuropa bieten sich daher die Nächte davor und danach für die Beobachtung an. Besonders in der Nacht vom 14. auf den 15. Dezember sind nach Angaben des Hauses der Astronomie in Heidelberg, je nach Aufhellung des Nachthimmels, 30 bis 60 Meteore sehen. Alle ein bis zwei Minuten zieht dann eine Sternschnuppe über den Himmel. Da der abnehmende Halbmond an den betreffenden Tagen gegen 21 Uhr beziehungsweise 22 Uhr aufgehen wird, bieten sich die Abendstunden zur Beobachtung an.

Viele helle Sternschnuppen

Der nach dem Sternbild Zwillinge – lateinisch gemini – benannte Schwarm bringt erfahrungsgemäss auch viele helle Sternschnuppen hervor. Zum Beobachten der vorweihnachtlichen Himmelsflitzer eignen sich zwar am besten dunkle Orte fernab der lichtdurchfluteten Städte, die hellsten Geminiden sind aber auch am Grossstadthimmel zu sehen. Wer den Meteorstrom fotografieren will, sollte eine Kamera mit einem Weitwinkelobjektiv auf ein Stativ montieren und eine Langzeitbelichtung wählen.

Einer der grössten Schwärme

Obwohl sie zu den grössten Sternschnuppenschwärmen des Jahres zählen, stehen die Geminiden meist im Schatten der wesentlich bekannteren Perseiden, die alljährlich am Augusthimmel aufleuchten. Dass die Geminiden weniger populär sind, liegt vor allem an der Jahreszeit ihres Erscheinens: Das kalte und oft trübe Dezemberwetter bietet Sternschnuppenjägern nun einmal unbequemere Beobachtungsbedingungen als die lauen Perseidennächte im Sommer.

«Heimat» im Sternbild Zwillinge

Bei der Namensgebung für den Geminidenschwarm stand das Sternbild Zwillinge mit seinen hellen Hauptsternen Castor und Pollux Pate, weil die Sternschnuppen aus genau dieser Richtung zu fallen scheinen. Den scheinbaren gemeinsamen Ausgangspunkt der Meteorbahnen bezeichnen die Astronomen als Radiant – der Radiant der Geminiden liegt also in den Zwillingen.

Die Geminiden scheinen aus dem Sternbild Zwillinge zu kommen. Blick Richtung Süden am 14. Dezember um 22 Uhr. Grafik: stellarium-web.org

Kosmischer Staub

In Wahrheit entstammen die Schnuppen einer Staubwolke, die unsere Erde auf ihrer Bahn um die Sonne jedes Jahr um dieselbe Zeit durchquert. Dabei treten die Staubpartikel in die Erdatmosphäre ein, in der sie dann die als Sternschnuppen bekannten Leuchterscheinungen erzeugen.

Ungewöhnlicher Ursprung

Bei den Geminiden ist der Ursprung dieser Staubwolke allerdings ungewöhnlich. In der Regel gehen Meteorströme auf winzige Überreste von Kometen zurück – Schweifsterne, die bei der Annäherung an die heisse Sonne Staub freisetzen, der sich dann über die Kometenbahn verteilt. So liegt beispielsweise der Ursprung der Perseiden in der kosmischen Staubspur des Kometen «Swift-Tuttle», der etwa alle 130 Jahre der Sonne einen Besuch abstattet. Anders die Geminidenstaubwolke: Sie stammt nicht von einem Kometen, sondern geht offenkundig auf einen kleinen Asteroiden zurück – also einen eher festen Kleinkörper unseres Sonnensystems.

Phaeton

Der Geminidenasteroid heisst Phaeton. Er wurde erst 1983 entdeckt. Möglicherweise zerbrach dieser Asteroid und hinterliess Trümmerteile auf seiner Bahn, die beim Eindringen in die Erdatmosphäre als Sternschnuppen verglühen.

Langsamer als andere Meteore

Die Geminiden weisen noch weitere Besonderheiten auf. So ziehen die Meteore des Stroms vergleichsweise langsam über den Himmel. Grund ist die geringe Geschwindigkeit, mit der die Geminidenteilchen in die Atmosphäre eintauchen. Sie beträgt «nur» 122’000 Stundenkilometer – bei den Perseiden sind es hingegen 212’000 Stundenkilometer.

Die hellsten kommen zum Schluss

Als weitere Eigentümlichkeit der Geminiden gilt, dass in den Stunden des Sternschnuppenmaximums zunächst die lichtschwächeren und erst später die hellsten Meteore aufleuchten.

Sternschnuppenströme entstehen, wenn die Erde durch Kometen-Staub saust – oder durch Trümmerteile eines Asteroiden, wie bei den Geminiden. Eine Geminiden-Sternschnuppe über Teneriffa. Foto: AFP

Der Unterschied zwischen Kometen und Asteroiden Infos einblenden Kometen sind uralte Brocken aus Eis und Staub, die vor mehr als fünf Milliarden Jahren entstanden, als sich das Sonnensystem bildete. Sie bewegen sich weit ausserhalb der Planetenbahnen in der Oortschen Wolke um die Sonne. Der Theorie nach befindet sich diese Trümmerwolke mehr als ein Lichtjahr von der Sonne entfernt, während der äusserste Planet Neptun seine Bahn in rund vier Lichtstunden Entfernung dreht. Gelangt einer der Brocken ins Innere des Sonnensystems, wird er von der Sonne erwärmt und verliert dabei Material, das bildet den Schweif. Asteroiden dagegen sind Himmelskörper aus Gestein, wie etwa die Erde oder der Mond, nur sind sie viel kleiner. Ein grosser Asteroid, zum Beispiel die Vesta, misst im Durchmesser rund 500 Kilometer. Zum Vergleich: Der Mond misst knapp 3500 Kilometer im Durchmesser. Die meisten Asteroiden drehen ihre Bahn zwischen dem Mars und dem Jupiter um die Sonne. (oli)

AFP/oli

