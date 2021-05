Berner Gastronomen-Duo – Sternekoch übernimmt Pacht im Globus-Restaurant Der Spitzenkoch Markus Arnold wird mit dem Gastronomen Tom Weingart in der Berner Spitalgasse das Restaurant im Warenhaus Globus führen. Claudia Salzmann

Bingo Bongo Burger war der letzte Streich des Gastronomen Tom Weingart und des Sternekochs Markus Arnold (rechts). Foto: Raphael Moser

Vor zwei Monaten suchte Globus einen Berner Pächter für das Restaurant in der Filiale an der Spitalgasse. Nun ist das Warenhaus fündig geworden: Der Sternekoch Markus Arnold übernimmt das Lokal per September mit seinem Geschäftspartner Tom Weingart. «Wir sind ohne viel Erwartungen an die Besichtigung gegangen und sind begeistert. Der Innenhof hat grosses Potenzial», sagt Markus Arnold stellvertretend für die beiden.

Das Duo hat bereits einige gemeinsame Projekte auf die Beine gestellt, etwa das vietnamesische Lokal Brother Frank am Bollwerk oder ein japanisches Mister Mori beim Kornhausplatz. Der letzte Streich war das Pop-up Bingo Bongo Burger im Du Théâtre in der Hotelgasse.

Prädestiniert für Bankette und Anlässe

In der Hotelgasse werde das Burger-Projekt per Ende Monat abgeschlossen. Zeitweise gab es dort ziemliche Warteschlangen, weil Hungrige den Burger eines Sternekochs probieren wollten. Das Globus-Restaurant sei aber nicht der Ersatz dafür, sondern als zentraler Hub gedacht. Arnold führt das Restaurant Steinhalle beim Historischen Museum am Helvetiaplatz. Dort habe er im Herbst und in der Weihnachtszeit oft ein ausgebuchtes Haus. «Das Restaurant im Globus ist prädestiniert, um Bankette und Anlässe durchzuführen», so Arnold.

In der Spitalgasse vor Ort werde Markus Arnold nicht sein, doch sämtliche Gerichte würden seine Handschrift tragen. Tom Weingart übernehme die Führung. Es erst nach dem Sommer zu übernehmen, mache Sinn, weil Weingart mit dem Pop-up Park am Wasser beim Dalmazipärkli unten an der Aare bereits ausgelastet sei. «Der Charme des Innenhofs gefällt uns sehr, es ist perfekt für Apéros», sagt Arnold.

Auch zur Steinhalle, die Anfang Juni wieder geöffnet wird, hat er Neuigkeiten: Auf dem Feld vor dem Museum wird Arnold eine Bar aufbauen. Da er nun selber eine Tochter hat, habe er gemerkt, dass auch familienfreundliches Essen angeboten werden müsse. Künftig sollen deshalb auf der Wiese vermehrt Kinder und Familien Platz nehmen. Arnold meint: «Je länger Kinder zufrieden sind, desto besser gehts den Eltern.»

