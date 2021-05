Der Migros sei Dank – Sterne gucken auf dem Gurten Vom Monte Generoso im Tessin auf den Hausberg von Bern: Die Migros zügelt ihre 25-jährige Sternwarte. Am bisherigen Standort fehlten die Besucher. Stephan Künzi

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Die Migros-Sternwarte wird vom Monte Generoso (im Hintergrund der Bau von Stararchitekt Mario Botta) auf den Gurten gezügelt. Foto: PD

Als 1996 auf dem Monte Generoso ganz im Süden des Kantons Tessin eine Sternwarte in Betrieb genommen wurde, gehörte ihr Teleskop zu den modernsten und grössten, die damals öffentlich zugänglich waren. Wenn es gegen den Himmel gerichtet war, konnte es dank seiner Öffnung von 61 Zentimetern Durchmesser so viel Licht sammeln, dass auch Blicke auf schwach leuchtende, weit entfernte Galaxien möglich waren.

Heute, 25 Jahre später, gehört das Fernrohr zwar nicht mehr ganz zur Spitzenklasse. «Es ist aber immer noch ein schönes Instrument», sagt Marcel Prohaska, Astronom an der Uni Bern, und macht damit klar: Die Sternwarte, die die Migros auf dem Gurten aufbauen will, kann noch immer sehr eindrückliche Bilder aus dem All liefern.