«Arena» über die Debattenkultur – «Sterben tun andere» Vor dem Abstimmungssonntag fragte das SRF-Format «Arena», ob wir überhaupt noch anständig diskutieren können – und es ging teils hoch her. Was meinen Sie? Alexandra Kedves

Tamara Funiciello, Nationalrätin SP, brauchte starke Worte, um die heutige Debattenunkultur zu charakterisieren Quelle: Screenshot

Ein Traktor-Anhänger mit Abstimmungsplakaten wurde abgefackelt, ein grüner Nationalrat sagte wegen Drohungen alle Auftritte ab, die Trinkwasser-Initiantin erhielt Morddrohungen, Bundesräte bekamen Polizeischutz: Im Rahmen dieses Abstimmungskampfes wurde der Ton mehr als rau. Ist das noch Demokratie – oder ein Versuch, sie auszuhebeln?

Die SRF-Sendung «Arena» fragte am Freitagabend vor der Abstimmung am Sonntag: «Politik 2021 – aggressiv wie nie?!» Dort ging es gesitteter zu, aber in der Sache fand man keinen Konsens. Marianne Binder-Keller, Nationalrätin Die Mitte/AG, Tamara Funiciello, Nationalrätin SP/BE und Co-Präsidentin von Netzcourage, Markus Somm, Journalist und Mitinhaber «Nebelspalter», und Barbara Steinemann, Nationalrätin SVP/ZH, schenkten einander – und auch den Medien und den sozialen Medien – nichts in der Debatte über die Debattenkultur und Debatten-Unkultur, die sich in der Schweiz entwickelt hat.