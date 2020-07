Corona-Opfer – Sterben die Menschen mit oder am Virus? Wie viele Tote die Pandemie tatsächlich verursacht hat, wird viel diskutiert. Jetzt geben zwei Studien aus Italien Hinweise über die Tödlichkeit von Covid-19. Christina Berndt

Ankunft des Leichentransports durch einen Armeelastwagen aus der Gegend von Bergamo zum Friedhof von Cinisello, Ende März 2020 in Cinisello Balsamo, Italien Foto: Cinisello Balsamo/ La Presse/Keystone

Wie viele Tote das neue Coronavirus schon gefordert hat und ob es überhaupt so gefährlich ist, wie fast alle Regierungen dieser Welt sagen – das ist bis heute Gegenstand engagierter Debatten. An Sars-CoV-2 würden vornehmlich jene Infizierte sterben, denen aufgrund ihrer Krankheiten ohnehin ein baldiges Ableben bevorstehe, werfen manche Kritiker strenger Anti-Corona-Massnahmen ein. Am Ende seien diese Leute nicht an, sondern nur mit dem neuen Coronavirus gestorben, das an sich eigentlich harmlos sei.