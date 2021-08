Erlenbach und Faulensee – Stephan Simon neuer Geschäftsführer Das Alterszentrum «Jetzt Lindenmatte» und das Alters- und Pflegeheim «Jetzt Eigen» stehen unter neuer Führung: Stephan Simon übernimmt von Michael Oppliger. pd/cb

Stephan Simon, Geschäftsführer der Jetzt Niedersimmental AG, am Standort in Erlenbach. Foto: PD

Auf Ende Juli 2021 ist Michael Oppliger von seiner Funktion als Geschäftsführer der Jetzt Niedersimmental AG zurückgetreten. Als Nachfolger übernahm Stephan Simon per 1. August die Führung der Institution. Diese ist mit dem Alterszentrum «Jetzt Lindenmatte» in Erlenbach und dem Alters- und Pflegeheim «Jetzt Eigen» in Faulensee an zwei Orten tätig. In Erlenbach stehen 73 Betten und zusätzlich 18 Seniorenwohnungen zur Verfügung, in Faulensee 38 Betten. Insgesamt werden 180 Angestellte beschäftigt.

Wie der Mitteilung zu entnehmen ist, war der 40-jährige Simon bislang in anderen Funktionen in der Institution tätig. Am Standort «Jetzt Lindenmatte» hatte er die Leitung Pflege und Betreuung inne und wirkte als Standortleiter sowie Geschäftsführer-Stellvertreter. «Für die Gesamtorganisation stehen einige Herausforderungen und Veränderungen an», wird Stephan Simon zitiert. Eines der nächsten Projekte, das nun gestartet werde, sei die Einführung des elektronischen Patientendossiers (EPD).

Der aus Deutschland stammende Stephan Simon ist seit 15 Jahren im Gesundheitswesen der Schweiz tätig. Gestartet ist er 2006 im Berner Reha-Zentrum Heiligenschwendi. Wohnhaft ist der nun 40-Jährige in Thun. Er ist mit einer Schweizerin verheiratet und Vater zweier Kinder.

