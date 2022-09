Gastronomie in Thun – Stephan Koltes ist «Koch des Monats» «Koch des Monats» und 15 Punkte: Küchenchef Stephan Koltes ist im Restaurant Burgstrasse 9 fulminant gestartet. Godi Huber

Stephan Koltes beim Filetieren eines Lachses in der Küche des Restaurants Burgstrasse 9. Der Koch ist mit 15 «Gault Millau»-Punkten ausgezeichnet worden.

Foto: Patric Spahni

«An neuer Adresse kocht Koltes gut wie immer, so konsequent wie immer: ‹Gault Millau› zeichnet ihn als ‹Koch des Monats› und mit 15 Punkten aus.» So steht es seit ein paar Tagen auf der Website des bekannten Restaurantführers. Die Auszeichnung im Doppelpack schafft Küchenchef Stephan Koltes, nachdem er nur zehn Monate zuvor in Thun sein eigenes Lokal eröffnet hatte. Das Restaurant heisst Burgstrasse 9 und befindet sich – abseits der Passantenlage – an eben dieser Burgstrasse 9 hinter dem Schloss Thun.