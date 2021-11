Nach dem Abstieg in die 1. Liga – Stephan Andrist und der FC Köniz spielen gross auf Köniz schlägt Münsingen 3:0 und bleibt vorne mit dabei. Der Spassfaktor beim FCK ist hoch, der Wiederaufstieg hingegen noch kein Thema. Jürg Sigel

Stephan Andrist (links) feiert sein 2:0 im Derby mit seinen Teamkollegen. Foto: Marcel Bieri

Es war für den FC Köniz ein bitterer Moment, als in der vergangenen, Corona-bedingt verkürzten Meisterschaft die Relegation aus der Promotion League besiegelt wurde. Dies nach vielen erfolgreichen Jahren. Der Berner Vorortsclub klopfte schon mal kräftig an die Tür zur Challenge League. Oder er preschte im Schweizer Cup 2015/16 bis in die Viertelfinals vor. Dann wars plötzlich vorbei mit der Herrlichkeit. Der Taucher in die 1. Liga kam einer riesigen Enttäuschung gleich.

Dabei hatten die Verantwortlichen nichts unversucht gelassen, um das Unheil abzuwenden. Mit Stephan Andrist und Stefan Glarner wurden im Januar gleich zwei ehemalige Super-League-Akteure verpflichtet. Trotz dieser Transfercoups reichte es nicht.