Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, aber seit einigen Wochen verliere ich ständig die Hoffnung. Gerade gestern sass ich zum Beispiel in meiner Küche und las, dass die globale Temperatur – im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter – schon im Jahr 2026 um 1,5 Grad angestiegen sein könnte, und das betrübte mich so, dass ich sofort dachte: Wir sind am Ende.