Betreuung von Angehörigen – «Stellen wir dir Joghurts für eine Woche in den Kühlschrank, sind sie morgen weg» Neben der Arbeit umsorgt Michael Rychen seinen demenzkranken Vater in Lyss. Was für den Sohn selbstverständlich ist, hat der Vater lange nicht annehmen können. Jessica King

Der Vater war früher SVP-Grossrat und Nationalrat – und verfolgt immer noch täglich die Politik. Foto: Beat Mathys

Vor sechs Jahren habe sein Vater die Diagnose erhalten, erzählt Michael Rychen. «Welche Diagnose?», unterbricht der Vater, der neben ihm auf dem Sofa sitzt. «Alzheimer», antwortet Rychen. Der Vater verschränkt die Arme, überlegt kurz. «Das weiss ich nicht mehr», sagt er dann. «Aber das gehört wohl zum Alzheimer.»

Vor rund einer Stunde hat der 44-Jährige seinen Vater Albrecht Rychen aus dem Bett geholt. Dann hat er mit ihm einen Kaffee getrunken, die Wohnung aufgeräumt, die Post geholt, das Essen und die Getränke für den Tag portioniert: die Lieblingsjoghurts aus der Region, den Orangensaft, die gelben Vanille-Milchkaffees. «Stellen wir dir genug Joghurts für die ganze Woche in den Kühlschrank, sind sie am nächsten Tag weg», sagt er dem Vater. Dieser nickt, lächelt verschmitzt.

«Ich bin dagegen, zu sagen, dass das eine Arbeit ist, das andere die Freizeit. Es ist halt das Leben.» Michael Rychen

Wie viele Stunden Michael Rychen seinen 75-jährigen Vater pro Woche betreut, ist schwierig zu sagen. Denn der Betriebsökonom verbringt neben der Arbeit auch am Abend und am Wochenende Zeit mit ihm, kocht, gibt ihm Äpfel für eine Wähe zu schälen, Karotten für die Suppe. «Ich bin dagegen, zu sagen, dass das eine Arbeit ist, das andere die Freizeit», sagt er dann. «Es ist halt das Leben.»

Über dem Durchschnitt

Mit seinem ehrenamtlichen Engagement liegt Rychen definitiv über dem Durchschnitt im Kanton Bern, der zwischen 10 und 20 Stunden pro Monat liegt. Als Freiwilligenarbeit zählt die Leitung einer Pfadi genauso wie die Präsidentschaft eines Turnvereins oder – wie bei Rychen – die Betreuung von Familienangehörigen. Im Buch «Freiwillig Aktiv Bern», das kürzlich erschienen ist, haben die Autorinnen Madeleine Pfäffli Schmid und Yvonne Pfäffli 15 Porträts von ehrenamtlich Engagierten im Kanton Bern verfasst – darunter eines von Michael Rychen.

Freiwilligenarbeit im Kanton Bern Infos einblenden Egal ob Stadt, Agglo oder Land: Bernerinnen und Berner leisten laut dem Buch «Freiwillig Aktiv Bern» überall ungefähr gleich viel Freiwilligenarbeit. Aktiv ist rund ein Drittel der Bevölkerung, die Engagiertesten sind dabei 65- bis 74-Jährige. Im Schnitt investieren Bernerinnen und Berner mit 17 Stunden pro Monat etwas mehr Zeit in die institutionelle Freiwilligenarbeit, also etwa die Präsidentschaft eines Vereins, als in die informelle wie Care-Arbeit. (jek)

Rychen kümmert sich nicht allein um den Vater – alles Administrative und Finanzielle übernimmt der Bruder, die medizinischen Termine koordiniert die Schwester, dazu kommen die Spitex sowie eine Aktivierungstherapeutin. Alles mit dem Ziel, dass der Vater möglichst lange zu Hause bleiben kann.

Selbstständigkeit bröckelt

Die Unterstützung der Familie anzunehmen, war für den Vater zu Beginn herausfordernd. Auch wenn er sie schätzt «wie verrückt». Albrecht Rychen war früher SVP-Grossrat, Nationalrat, Mitbegründer der BDP, Mitglied des Grossen Gemeinderats in Lyss, Präsident der Schweizerischen Lungenliga, Verwaltungsratspräsident der Krankenkasse Visana. «Lange konnte ich alles selber machen», sagt er. Dass diese Selbstständigkeit bröckelte, war schwierig zu akzeptieren.

Das emotionalste Thema war das Auto. Lange durfte er noch in einem Umkreis von maximal 30 Kilometern Auto fahren – ab und zu setzte sich Michael Rychen zu ihm ins Auto, um ihn zu kontrollieren. Dann aber hat das Strassenverkehrsamt entschieden, dass er nicht mehr fahrtüchtig ist, und ihm den Ausweis entzogen. «Wäre das Fahren vorher nicht mehr zu verantworten gewesen, hätten wir die Schlüssel versteckt», sagt Michael Rychen mit einem Seitenblick zum Vater. «Fräche Siech!» entgegnet dieser.

Endlich Zeit mit dem Vater

Die Beziehung der beiden wirkt herzlich, vertraut – sie verbringen mittlerweile deutlich mehr Zeit zusammen als in Michael Rychens Kindheit. Damals war der Vater viel unterwegs, ging vor dem Aufstehen der Kinder aus dem Haus und kehrte zurück, als sie schon schliefen. Weil ihm die Familie viel bedeute, sei es für ihn vom Moment der Diagnose an klar gewesen, dass er sich um den Vater kümmern würde, sagt der Sohn. Ein weiterer Teil der Motivation ist aber, dass er in dieser letzten Phase noch möglichst viel Zeit mit seinem Vater verbringen will.

«Der Vater, zu dem ich so lange hochgeschaut und den ich um Rat gefragt habe, wurde zu einem Bueb, dem ich sagen muss, was er zu tun hat.» Michael Rychen

Schmerzhaft war für ihn vor allem die Zeit, als sich die Rollen der beiden veränderten. «Der Vater, zu dem ich so lange hochgeschaut und den ich um Rat gefragt habe, wurde zu einem Bueb, dem ich sagen muss, was er zu tun hat.» In dieser Phase war Michael Rychen auch regelmässig gestresst, weil er nicht wusste, wo sein Vater war: Dieser schnappte sich die Schlüssel, verliess das Haus und nahm das Handy nicht mit. Als er wieder zurückkehrte, konnte er sich nicht erinnern, wo er gewesen war.

Manchmal musste ihn die Familie suchen, manchmal bekam es Rychen aber auch so mit, weil ihn jemand anrief. Etwa, wenn der Vater ohne Bargeld oder Karte Milchkaffees einkaufen wollte. Oder wenn er vor der Beiz lautstark Gäste als «Sauhüng» beschimpfte. «Das ist auch eine Nebenwirkung der Krankheit», sagt Michael Rychen. «Die Ausdrucksweise meines Vaters hat sich doch ziemlich verändert.»

Warum verspürt Albrecht Rychen das Bedürfnis, mit anderen Menschen zu schimpfen? Er grinst, der Blick wird wieder schelmisch. Er wolle schauen, wie die anderen reagierten, erklärt er. «E chli go gusle, weisch.» Ein neues Attribut in seiner Persönlichkeit, das der Sohn zu akzeptieren versucht.

Politik statt Steinesammeln

Mittlerweile verbringt Albrecht Rychen seine Zeit primär zu Hause, geht weder selber einkaufen noch in der Beiz vorbei. Das hat für Michael Rychen zwei Folgen: Einerseits muss er sich weniger Sorgen machen, dass der Vater verloren geht. Andererseits macht er sich aber mehr Gedanken, ob er ihn verstärkt aktivieren müsste. Denn stattdessen sitzt dieser viel, schaut Fernsehen, liest Zeitungen. «‹Süddeutsche›, NZZ, ‹Berner Zeitung›, ‹Bieler Tagblatt›», zählt Albrecht Rychen auf. Ihn interessiert vor allem die Aussenpolitik, spezifisch Deutschland. «Wahrscheinlich verliert man sein Hobby sein Leben lang nicht», sagt er. «Andere sammeln Steine, und ich politisiere.»

Wie lange Albrecht Rychen noch zu Hause bleiben kann, weiss niemand. Aber Michael Rychen ist bereit, bei seinen anderen ehrenamtlichen Engagements zurückzustecken, falls ihn der Vater künftig mehr brauchen sollte – so ist er momentan noch Präsident einer Patientenvereinigung und in der SP Lyss politisch aktiv. «Die falsche Partei!», brummt der Vater neben ihm. Der Sohn lächelt, schüttelt leicht den Kopf. «Das sagst du mir immer.»

Jessica King ist Redaktorin im Ressort Kultur&Gesellschaft und schreibt primär über gesellschaftliche Themen. Mehr Infos @jessking42

