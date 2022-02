Fit in 8 Wochen Livestream – Stellen Sie unseren Ernährungs- und Sportexperten Ihre Fragen

Das Expertenteam «Fit in 8 Wochen» Infos einblenden

Sonja Ricke ist dipl. Ernährungsberaterin HF; seit über 30 Jahren ist sie in diesem Bereich tätig. Den Fokus bei ihren Programmen legt sie darauf, dass diese in der Praxis gut umgesetzt werden können. Seit zehn Jahren arbeitet sie für das Grand Resort Bad Ragaz. Zudem ist sie Bäuerin in einem Betrieb im Entlebuch.

Foto: PD

Sebastian Titz ist Küchenchef im Restaurant Verve by Sven im Grand Resort Bad Ragaz. Das Lokal ist mit einem «Michelin»-Stern und 14 «Gault Millau»-Punkten ausgezeichnet. Zu seinen Stationen gehörten das Restaurant Jörg Müller in Sylt und der Gasthof Rössli in Escholzmatt, wo er als rechte Hand des Naturkochs Stefan Wiesner tätig war. In seiner Freizeit ist Titz begeisterter Läufer.

Foto: PD

Markus Dohm-Acker hat Sportwissenschaften studiert und arbeitet seit 13 Jahren in der Schulthess-Klinik als Sporttherapeut. Dort leitet er die Abteilung Training und Sporttherapie. Zudem wirkt er als Swiss-Olympic-Konditionstrainer, coacht Spitzenathleten aus unterschiedlichen Sportarten und begleitet Profisportler im Aufbau nach Verletzungen. Der Vater von zwei Kindern ist selbst multisportiv: Im Turnverein aktiv, betreibt er auch gern Spielsportarten sowie Crossfit, läuft aber auch an Skimarathons mit oder tritt bei Volkstriathlons an.