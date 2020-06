Restaurant in Interlaken – Stellambiente wird geschlossen Das Restaurant des Hotels Stella schliesst Ende September – die Gästezahlen gingen in den letzten 10 Jahren ständig zurück.

Das Hotel Stella in Interlaken. Foto: PD

Das Hotel Stella schliesst sein Restaurant Stellambiente, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. «Das Gästeverhalten hat sich über die letzten Jahre stark verändert und in Interlaken besteht ein breites Gastronomieangebot», heisst es. Diese Entwicklungen seien auch am Stellambiente nicht spurlos vorbeigegangen. Ein Umbau und die Anpassung der Öffnungszeiten hätten den Abbau zwar verlangsamt, doch nicht aufgehalten. Die Entwicklung des Restaurants sei in den letzten 10 Jahren rückläufig gewesen.

«Zudem verschärfte sich die personelle Situation, da der Fachkräftemangel in den letzten Jahren auch in der Region Interlaken angekommen ist.» Die Direktion hat deshalb entschieden, das Restaurant per Ende September dieses Jahres zu schliessen.

«Der Entscheid fiel uns nicht leicht, wir haben uns diesen entsprechend lange und gründlich überlegt», wird Gastgeber Bastian Hofmann zitiert. Die Corona-Pandemie sei für die Entscheidungsfindung nicht ausschlaggebend gewesen, habe die Gastgeberfamilie jedoch auf ihrem eingeschlagenen Weg bestärkt.

Frühstück für Hotelgäste und Bankette

Weiterhin wird im Stellambiente Frühstück für Hotelgäste und Einheimische angeboten. Zudem gibt es spezifische Verpflegungsangebote, beispielsweise für Seminare und Bankette. Bis Ende September gelten die aktuellen Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag Mittagsbuffet, Freitag- und Samstagabend kleines À-la-carte-Angebot, Sonntag und Montag Ruhetag). Wer noch Gutscheine fürs Restaurant Stellambiente besitzt, wird gebeten, diese bis zur Schliessung einzulösen.

Das Hotel Stella in Interlaken wird seit Generationen durch die Gastgeberfamilie Hofmann geführt. Seit gut 35 Jahren wurde das Hotelrestaurant mit À-la-carte-Angebot und Mittagsbuffets betrieben.

( PD )