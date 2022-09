Aufgefallen bei YB – «Stell dir vor, was los ist, wenn wir hier ausscheiden» Die Young Boys denken in der zweiten Cuprunde bei Lausanne-Ouchy an eine Blamage. Sie reagieren aber und ziehen deshalb Positives aus dem 1:0-Sieg. Dominic Wuillemin

Dank des Tores von Cedric Itten (vorne) können die Young Boys am Ende doch noch lachen und sich von ihren mitgereisten Fans feiern lassen. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Benitos böse Gedanken

Der Gedanke ist während der Partie da bei YB: «Stell dir vor, was los ist, wenn wir hier ausscheiden.» So erzählt das Loris Benito nach dem Minisieg in der zweiten Cuprunde bei Stade Lausanne-Ouchy, dem Sechsten der Challenge League. Der 30-Jährige war schon bei den Young Boys, als diese im Frühjahr 2017 daheim gegen den unterklassigen FC Winterthur ausschieden. Der Linksverteidiger fehlte damals zwar verletzt, aber er bekam mit, wie dieses Aus den Verein erschütterte und die Aufbruchsstimmung unter dem damals neuen Sportchef Christoph Spycher und Trainer Adi Hütter zwischenzeitlich wegwischte. «Das ist das Los der Grossen im Schweizer Cup», sagt Benito, «dass jede Niederlage eine Katastrophe ist. Und der Aussenseiter nur gewinnen kann.»