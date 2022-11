Acht Männer vor Gericht – Steinwürfe auf Polizisten: FC-Thun-Fans streiten alles ab Anhänger des FC Thun sollen vor drei Jahren in Ins randaliert haben. Vor dem Regionalgericht in Biel bestreiten sie jegliche Vorwürfe. Carmen Stalder (Bieler Tagblatt)

1 / 3 Der Extrazug der Thuner Fans war damals auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Foto: zvg

Im grössten Saal des Bieler Regionalgerichts bietet sich am Mittwochmorgen ein besonderes Bild: Nicht weniger als acht junge Männer, allesamt wohnhaft im Berner Oberland und zwischen 21 und 29 Jahre alt, sitzen in der Reihe, in der sonst meistens nur ein Beschuldigter Platz nimmt. Sie tragen ordentliche Hemden oder Pullover, wirken ruhig und konzentriert.