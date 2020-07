Vor 25 Jahren eröffnet – Steinlaternen liessen in Interlaken auf sich warten Wo früher Schafe geweidet hatten, entstand in Interlaken vor 25 Jahren der japanische Garten. Bei dessen Einweihung waren auch Gäste aus Japan anwesend. Hans Heimann

Seit 1995 steht der japanische Garten als Zeichen der Freundschaft zwischen Otsu und Interlaken. Die geschenkten Steinlaternen sind unübersehbar. Foto: Hans Heimann

Seit über 40 Jahren ist die japanische Stadt Otsu eine der Schwesterstädte von Interlaken. Diese liegt am Biwasee, dem grössten Binnengewässer Japans. Als Zeichen der neu entstandenen Partnerschaft schenkte diese Stadt Interlaken einen japanischen Garten. Das Geschenk bestand darin, dass japanische Gartenbauer vor Ort den Garten anlegten. Es beinhaltete unter anderem auch drei Steinlaternen, welche bereits 1988 aus Japan geliefert wurden.

Laternen im Lagerraum

Doch die Realisierung des Gartens verzögerte sich aus finanziellen Gründen, und die drei geschenkten Steinlaternen standen irgendwo verlassen in einem Lagerraum. Mit einem Beitrag der Gemeinde Interlaken, finanzieller Unterstützung von Sponsoren und vom Kanton erfolgte im Herbst 1994 schliesslich der Spatenstich zum Bau des Gartens auf der Gasthausmatte beim Hotel Interlaken.

Landschaftsarchitekten und Gärtnermeister aus Otsu erstellten mit einer einheimischen Gartenbaufirma die Anlage nach den Regeln der japanischen Gartenbaukunst mit ihren Kompositionen und Symbolen. Beim genauen Hinschauen erkennt man, dass dabei die Zahlen Drei und Fünf eine wichtige Rolle spielen.

Einzigartig in der Schweiz

Und nach sieben Jahren erhielten auch die drei Steinlaternen ihren endgültigen Standplatz im Garten. Umgeben von Bäumen, Sträuchern, einer kleinen Steinbrücke, die vom Pavillon in die Mitte des Teichs führt, in den sich ein Wasserfall ergiesst. Momentan tummeln sich rund 100 japanische Karpfen im Wasser, wie von der für die Anlage zuständigen Abteilung der Gemeinde zu erfahren war. Diese geselligen Fische können bis zu 60 Jahre alt werden und sind ein Symbol des langen Lebens.

«Mögen alle in diesem Garten den Willen zur Förderung und Erhaltung des Friedens auf der ganzen Welt erkennen», steht am Rand des Gartens auf dem Gedenkstein, den der damalige und inzwischen verstorbene Gemeindepräsident Fritz Schlunegger an der Eröffnung im Juli 1995 enthüllte. An der Feier zugegen war auch eine 40-köpfige Delegation aus Otsu.

Kronprinz besuchte Garten

Die Anlage war vor 25 Jahren der erste öffentliche japanische Garten in unserem Land. Die wohl grösste Ehre widerfuhr ihr im Juni 2014, als Kronprinz Naruhito aus dem Land der aufgehenden Sonne Interlaken besuchte und eben auch den japanischen Garten. Anlass für den Besuch des zukünftigen Kaisers waren die Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen der diplomatischen Beziehungen zwischen Japan und der Schweiz.