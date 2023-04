Restaurant Steinbock in Unterseen – Steinbock wechselt den Besitzer Eine der ältesten Beizen auf dem Bödeli wurde an eine Berner Unternehmung verkauft. Diese will im Sommer einen neuen Gastrobetrieb eröffnen. Bruno Petroni

Der zurzeit geschlossene Steinbock in Unterseen. Foto: Bruno Petroni

Das Berner Immobilienunternehmen V5 Immobilien AG ist der neue Besitzer des Restaurants Steinbock. Wie Maklerin Sophie Haug von der City West Immobilien AG in Interlaken mitteilt, «hat der bisherige Besitzer Alfred Tschanz per Ende März sein Geschäft an die neue Eigentümerschaft übergeben. Er blickt auf 18 erfolgreiche Jahre mit vielen schönen Erinnerungen und Erlebnissen zurück.»