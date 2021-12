Foto-Adventskalender, Tag 5 – Stein um Stein Das Münster braucht stetig Erneuerung. Diese Foto-Reportage begleitet einen neuen Stein. René Wüthrich

Der alte Meister. Alle Bilder: Eugen Thierstein, Burgerbibliothek Bern (N_Eugen_Thierstein_366G_28) Bildredaktion: René Wüthrich

Es gibt die alte philosophische Frage, ob ein Schiff, würden auf See all seine Teile ersetzt, zuletzt noch dasselbe Schiff sein kann. Beim Münster stellt sich niemand diese Frage, obwohl die Kirche ständig an irgendeiner Stelle renoviert wird. Das Berner Münster hat sich zwar verändert im Laufe der Jahrhunderte, aber es blieb, was es immer war, das Berner Münster. Damit ist nicht gemeint, dass es nur dem Namen nach das Gleiche ist, sondern dass es nach wie vor für die Stadt zentral ist und auch ihre Silhouette prägt. Eher ist es wohl so, dass sich ganz Bern verändern könnte und das Münster bliebe noch dasselbe, obwohl das Münster der Berner längst ein richtiger Bausatz geworden ist und jedes Detail kunstvoll nachgebaut und nachgeschnitzt wird.

Das Münster. N_Eugen_Thierstein_366G_75

Ein Rohling. N_Eugen_Thierstein_366G_30

Die Vollendung. N_Eugen_Thierstein_402B_55

Der Transport. N_Eugen_Thierstein_366G_59

Das Abladen. N_Eugen_Thierstein_366G_61

Der Flaschenzug. N_Eugen_Thierstein_402B_20

Der Ring. N_Eugen_Thierstein_402B_36

Der Knoten. N_Eugen_Thierstein_402B_22

Der Aufzug. N_Eugen_Thierstein_402B_24

Das Gestell. N_Eugen_Thierstein_402B_32

Die Langsamkeit. N_Eugen_Thierstein_402B_37

Die Ankunft. N_Eugen_Thierstein_402B_30

Das Sichern. N_Eugen_Thierstein_402B_28

Die Pfeife. N_Eugen_Thierstein_402B_31

Alles neu am 5. Mai 1942. N_Eugen_Thierstein_402B_44

