Trainingsfelder von YB – Steilpass auf die Allmend FDP-Stadtrat Tom Berger möchte mit einem breit abgestützten politischen Vorstoss die Chancen erhöhen, dass YB zu den ersehnten Trainingsfeldern auf der Grossen Allmend kommt. Jürg Steiner

Dribbelt politisch für YB und den Hobbysport auf der Allmend: FDP-Stadtrat Tom Berger.



Foto: Franziska Rothenbühler

Ein bisschen war es am letzten Donnerstag im Stadtparlament, als wäre die YB-Angriffsmaschinerie auf das Ratsbüro zugerollt: Die Stadträte Nadja Kehrli (SP), Michael Ruefer (GLP) und Philipp Kohli (BDP), dirigiert von Tom Berger (FDP), reichten am Donnerstag einen YB-Vorstoss ein. Und das Ratsbüro gewährte, am Abend des grossen YB-Coups in Leverkusen, die Dringlichkeit, was bedeutet, dass die Stadtregierung zeitnah ein paar auch für die rot-grüne Mehrheit knifflige Fragen beantworten muss.

YBs Wunsch, auf der Allmend dringend benötigte neue Trainingsfelder zu realisieren, wühlt die städtische Politik seit Jahren auf, weil er mit dem sozialen Grundsatz kollidiert, die Allmenden gehörten der Allgemeinheit. Exklusivbesitz von Privaten, die an einem Millionenbusiness partizipieren, habe da nichts verloren. Trotzdem ventilierte die Stadtregierung Möglichkeiten für YB, zuerst auf der Kleinen Allmend. Nachdem klar geworden war, dass das Nachbarschaftskonflikte heraufbeschworen hätte, kehrte die Grosse Allmend zurück in den Fokus, obschon Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) einst gesagt hatte, sie komme nicht infrage.