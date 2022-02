Eishockey im Emmental – Stehen die Tigers auf dem Eis, nimmt sie das Mikrofon zur Hand Seit 40 Jahren gehört Christine Nyfeler zu den Heimspielen der SCL Tigers wie die Schlittschuhe und der Puck: Sie ist aus der Ilfishalle nicht wegzudenken. Cornelia Leuenberger

Christine Nyfeler im Zeithäuschen neben der Eisfläche. Von hier aus kommentiert sie die Heimspiele der SCL Tigers. Foto: Raphael Moser

Ende Januar 2002 war in der «Berner Zeitung» zu lesen: «Von der Post ins Stadion. Und retour.»

Christine Nyfeler ist in der Ilfishalle in Langnau unterwegs, der Heimat der SCL Tigers. Sie kennt hier alle: von der Serviceangestellten im Bistro bis zum Spieler auf dem Eis. Und alle kennen sie. Was kaum verwundert. Seit 40 Jahren ist sie im Zeitnehmerteam und seit 30 Jahren die Stadionspeakerin.