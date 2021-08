NetZulg erhöht die Preise – Steffisburger zahlen mehr für den Strom Der Steffisburger Haushalt bezahlt ab 2022 rund 1,7 Prozent mehr für den Strom. Verantwortlich dafür sind stark gestiegene Energiepreise, aber auch der Fakt, dass weniger Strom gebraucht wird.

Der Strom kostet in Steffisburg künftig mehr. Foto: Andreas Blatter

Seit letztem Oktober sind die Preise auf dem Strommarkt sehr stark gestiegen. «Diese Preiserhöhungen wirken sich auf alle Kundinnen und Kunden spürbar aus», teilt das Steffisburger Energieunternehmen NetZulg mit. Die veränderte Kundenstruktur in der Gemeinde Steffisburg habe zur Folge, dass weniger Energie durch das Versorgungsnetz fliesse.

«Damit unter anderem die Versorgungssicherheit weiterhin auf hohem Niveau gewährleistet werden kann, führt eine Unterdeckung der Netzkosten unumgänglich zu Preisanpassungen», steht in der Medienmitteilung weiter. «Die Preise für die Industrie und das Gewerbe bleiben im Marktvergleich trotz Anhebung nach wie vor auf einem attraktiv tiefen Niveau.» Der von der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid erhobene Tarif für Systemdienstleistungen bleibe hingegen unverändert.



Die Abgaben an die Gemeinde Steffisburg und der Netzzuschlag des Bundes erfahren ebenfalls keine Änderung. Die Tarifanpassungen belaufen sich, je nach Kundengruppe, auf zwischen 0 und 8 Prozent. Über alle Haushaltskunden ergeben sich gemäss NetZulg Erhöhungen von 0,5 Rp/kWh, was einer Erhöhung von 1,7 Prozent entspricht.

pd

