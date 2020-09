Steffisburger fährt in Gümligen – Scheidegger will den Weltrekord zurückholen Am 12. September startet Manuel Scheidegger einen neuen Weltrekordversuch. Er will in einer Stunde so weit fahren wie niemand vor ihm – auf dem Hinterrad!

Manuel Scheidegger fuhr auf dem Hinterrad seines Velos die Hartlisbergstrasse hinauf, bis er 8848 Höhenmeter absolviert hatte. Foto: Patric Spahni

Wie weit kommt man mit dem Fahrrad in einer Stunde? Der Belgier Victor Campenaerts hat im letzten Jahr 55 Kilometer und somit einen neuen Weltrekord geschafft. Aber wie weit kommt man in einer Stunde auf dem Hinterrad ? Genau das will der Steffisburger Manuel Scheidegger am 12. September herausfinden.

Der aktuelle Stundenweltrekord im Hinterrad-Fahren liegt bei 25.86 Kilometern, aufgestellt von einem Amerikaner. Manuel Scheidegger wird auf der 400-Meter-Bahn in Gümligen versuchen, diesen Rekord zu brechen. Nicht nur konditionell sei dies eine Herausforderung, sondern auch mental. Denn das Vorderrad darf während dieser Stunde den Boden nie berühren. «Keinen einzigen Fehler darf man sich erlauben», heisst es in der Mitteilung zum jüngsten Weltrekordversuch des Steffisburgers.

Die die erste Höchstleistung

Scheidegger sorgt immer wieder mit solchen Aktionen für Aufsehen. 2015 hat er mit seinem Mountainbike mit 25,72 Kilometern im Thuner Lachenstadion einen Stundenweltrekord im Hinterradfahren aufgestellt. Und erst vor Kurzem erklomm er innert 24 Stunden 130 Mal die Hartlisbergstrasse zwischen der Flühlistrasse und dem Restaurant Panorama in Steffisburg - und so virtuell den Mount Everest mit seinen 8848 Metern Höhe über Meer.

Scheidegger wirbt mit seinen Aktionen für Projekt «Wheels4Nepal». Durch dieses erhalten Waisenkinder in Nepal die Möglichkeit, eine Ausbildung als Fahrradmechaniker zu absolvieren und so einen erleichterten Einstieg ins Berufsleben zu erhalten.

