Abo Kulturgarten-Saat ging auf

Raumentwicklungskonzepte sind eine trockene Materie. Nicht so in Steffisburg: An fünf Standorten belebten 40 Hochbeete sogenannt tote Plätze und luden zum Bepflanzen ein. Der Abschluss des Projekts wurde am Samstag mit einem Kochevent gefeiert.