Zibelemärit als Gesellschafsanlass – Steff la Cheffe erhält den Bäredräck-Preis Der Zibelemärit ist auch ein Anlass, an dem mehr oder weniger wichtige Preise vergeben werden. Die erste Auszeichnung des Tages geht an Steff la Cheffe. Stefan Schnyder

Die Rapperin Steff la Cheffe – hier an der diesjährigen BEA-Eröffnung – kann einen Bärendräck in Empfang nehmen. Foto: Franziska Rothenbuehler

Der Zibelemärit ist nichts für Morgenmuffel. Selbst Ehrungen finden in den frühen Morgenstunden statt. Der Bärentrust zeichnet in diesem Jahr mit Steff la Cheffe eine Künstlerin aus, welche naturgemäss erst am Abend zu Hochform aufläuft. Doch die Rapperin hatte nicht etwa verschlafen, sondern zeigte sich im Schweizerhof bereits um 7 Uhr wie gewohnt quirlig.