Gemeindeverwaltung Grindelwald – Stefan Woodtli übernimmt vorübergehend das Ruder Woodtli springt als Gemeindeschreiber ein, nachdem Thomas Dräyer den Posten abgegeben hat. Auch die stellvertretende Gemeindeschreiberin Monika Tasic hat gekündigt.

In Grindelwald fehlt ein Gemeindeschreiber – und ein Stellvertreter. Foto: Samuel Günter

Die Stelle des Gemeindeschreibers in Grindelwald muss neu besetzt werden, nachdem der bisherige Gemeindeschreiber Thomas Dräyer nicht mehr im Amt ist. «Die Suche nach einer neuen Gemeindeschreiberin oder einem Gemeindeschreiber ist im Gange», heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Bis die Stelle wieder fest besetzt werden kann, hat der Gemeinderat eine temporäre Lösung getroffen und Stefan Woodtli als interimistischen Gemeindeschreiber eingesetzt. Stefan Woodtli war früher Gemeindeschreiber in einer Zürcher Gemeinde und wirkt seit 1996 als Springer für die Federas Beratung AG. Er war immer wieder temporär als Gemeindeschreiber, aber auch in anderen Kaderfunktionen für Gemeinden in verschiedenen Kantonen tätig. Die Arbeit in Grindelwald hat er am 7. September aufgenommen.

Inzwischen hat auch die Gemeindeschreiber-Stellvertreterin Monika Tasic ihre Stelle gekündigt. Sie verlässt die Gemeindeverwaltung innerhalb der Probezeit auf Ende September. Diese Stelle wird ebenfalls zur Wiederbesetzung ausgeschrieben.

pd