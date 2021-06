Nach 12 Jahren – Stefan Theiler schliesst seine Videothek Der 39-jährige Videothekar hat seinen Laden in der Altstadt aufgegeben. Schuld gibt der umstrittene Politquerkopf der Corona-Politik. Michael Bucher

Ein undatiertes Foto aus früheren Zeiten: Stefan Theiler in seiner Videothek Dr. Strangelove in der Rathausgasse. Foto: Stefan Anderegg

Videoapotheker oder Filmtherapeut nannte sich Stefan Theiler selbst. Die Öffentlichkeit nahm den Videotheken-Betreiber aus der unteren Altstadt wiederum als leicht verschrobenen Hippie-Nerd wahr. Oder als einen harmlosen Politquerkopf, so kandidierte er doch regelmässig als chancenloser Aussenseiter für politische Ämter in der Stadt und dem Kanton Bern, so auch bei den städtischen Wahlen vom November 2020, als er für das Stadtpräsidium und als Gemeinderat kandidierte.

Doch seit Ausbruch der Pandemie tritt der 39-Jährige vorwiegend als Anhänger abstruser Verschwörungstheorien und als lautstarker Gegner der von Bund und Kanton ergriffenen Corona-Massnahmen in Erscheinung. Bereits mehrmals musste er bei öffentlichen Anlässen von der Polizei weggewiesen werden.