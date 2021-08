Meisterschaften in Thun – Stefan Illi segelt zum Meistertitel An den Schweizer Meisterschaften im Segelkunstflug landete der Thuner Stefan Illi in der Kategorie Sportsman auf dem ersten Rang.

Stefan Illi vor dem Start zum zweitletzten Durchgang. Foto: PD

Am Samstag gingen in Thun die Schweizer Meisterschaften im Segelkunstflug zu Ende. In der Kategorie Sportsman wurde der 54-jährige Stefan Illi aus Thun Schweizer Meister. Die Silbermedaille gewann Nick Bachmann vor Timm Bachmann, beide wohnhaft in Ruswil (Kanton Luzern). In der Kategorie Sportsman waren acht Konkurrenten am Start. «Stefan Illi war der einzige Teilnehmer aus der Segelfluggruppe Thun», ist einer Mitteilung der Veranstalter zu entnehmen.

Am Wettbewerb, der drei Tage dauerte, wurden insgesamt fünf Programme geflogen. Der erste Flug bestand aus einer bekannten Pflicht, welche Stefan Illi genauso zu seinen Gunsten entschied wie auch das erste unbekannte Programm. Die Durchgänge drei und vier dominierte Manuel Hässig aus Romanshorn, es reichte ihm aber doch nicht, um die beiden Bachmann-Jungs zu überholen oder Stefan Illi abzufangen.

OK-Präsi ermöglicht Wertung

In der Kategorie Advanced, wo Piloten mit mehr Wettbewerbserfahrung am Start sind, machte auch OK-Präsident Adrian Sieber einen Flug und sorgte damit dafür, dass diese Kategorie überhaupt gewertet werden konnte: Es braucht fünf Teilnehmer pro Kategorie, damit eine Schweizer Meisterschaft ausgetragen werden kann.

Der Schweizer-Meister-Titel ging in dieser Kategorie an Roman Baumer aus Schaffhausen; Zweiter wurde Christian Syfrig aus Oftringen (Kanton Aargau). Die Bronzemedaille gewann Pascal Zollikofer aus Winterthur. Er war vor zwei Jahren Schweizer Meister in der Kategorie Sportsman, ebenfalls in Thun.

PD

