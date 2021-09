Von der Stadt an die Aare – Stefan Hofer wirtet jetzt im Campagna Ex-Grossrat Stefan Hofer hat seine Heiwäg-Bar in der Berner Aarbergergasse geschlossen. Jetzt hat er in Belp das Campagna übernommen. Claudia Salzmann

Der Pilot Stefan Hofer hat ein neues Gastroprojekt: Das Campagna in Belp. Foto: Raphael Moser

Riz Casimir findet man immer seltener auf den Speisekarten. Nicht so im Campagna in Belp: Dort wird es mit frischen Früchten, einem üppigen Klecks Rahm und Poulet aus Belp serviert. Bis zum vergangenen Frühling wurde das Ausflugsrestaurant an der Aare von Willy Wüthrich geführt. Dieser ist nun in Pension. Ein bekanntes Gesicht hat das Lokal übernommen: Stefan Hofer, SVP-Politiker, Pilot, ehemaliger Bordellbetreiber, Barbesitzer, gelernter Schreiner und dreifacher Vater.

Bei einem unangemeldeten Besuch im Lokal sind hinten im Garten Angestellte mit der Inneneinrichtung eines Eventzelts beschäftigt. Drinnen sitzen Köche am Stammtisch beieinander, einer isst Spaghetti carbonara, die anderen reden über Saucen. Küchensprache ist Hochdeutsch, obwohl nur einer Deutscher ist. Der Chef – Stefan Hofer – sei kurz da gewesen und schon wieder weg. «Wie immer, wenn ich ihn brauche», sagt die Kellnerin.