Der frühere FC-Thun-Captain – Stefan Glarner beendet seine Karriere Rund eineinhalb Jahre nach Schwingerkönig Matthias Glarner tritt dessen Bruder vom Spitzensport zurück. Der Berner Oberländer Aussenverteidiger war zuletzt vereinslos. Adrian Horn

Jubel im Lachenstadion: Stefan Glarner, hier nach einem Tor gegen GC, debütierte bei Thun 2006. Foto: Andreas Blatter

Am Ende bleibt: Dankbarkeit. Und zwar eine ganze Menge. Gleich dreimal fällt im kurzen Post der Begriff «Dank»; so dankt er etwa seinen Eltern, welche ihn stets unterstützt hätten. In den Sozialen Medien erklärt Stefan Glarner damit am frühen Sonntagnachmittag seinen Rücktritt. Der 33-Jährige macht offiziell, was sich in den letzten Wochen abzeichnete.

Ohne Beschäftigung war der Fussballer, nachdem sein Engagement im Sommer beim FC Thun geendet hatte. Der Vertrag des Captains war durch den Abstieg ungültig geworden; Verhandlungen über eine weitere Zusammenarbeit nahmen die Verantwortlichen der Berner Oberländer auch aus finanziellen Überlegungen nicht auf.