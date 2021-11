All Blacks Thun – Stefan Dähler tritt in den Hintergrund 21 Jahre im Vorstand, 12 davon als Präsident: Stefan Dähler von den All Blacks Thun gibt an der kommenden Hauptversammlung sein Amt ab. pd/sft

Während 21 Jahren setzte sich Stefan Dähler im Vorstand, davon 12 als Präsident, für die Belange seiner All Blacks Thun ein. Foto: PD

In seiner 21-jährigen Vorstandsarbeit bei den All Blacks Thun führte Stefan Dähler zu Beginn das Ressort Kommunikation. Anfang 2010 wurde er zum Präsidenten des Thuner Laufsportvereins gewählt. «Unter seiner Führung wurde der Verein stetig weiterentwickelt, das Angebot ausgebaut und die Mitgliederzahl erhöht», schreibt der Verein in seiner Medienmitteilung.

Trends und Veränderungen im Laufsport seien aufgenommen und Partnerschaften eingegangen worden, so zum Beispiel mit der Leichtathletik-Vereinigung Thun, dem Thuner Stadtlauf und dem Jungfrau-Marathon. Der Bereich Berglauf ist heute ein fest integrierter Bestandteil des Vereinsangebots. Auch die traditionellen Abendläufe in Thun, die durch die All Blacks organisiert werden, sind als strategischen Schwerpunkt gefestigt und ausgebaut worden.