Wahlen in Burgdorf – Stefan Berger bleibt Stapi Weil keine weiteren Kandidaturen eingingen, wird Stefan Berger still wiedergewählt. Der SP-Mann ist für eine weitere Legislatur in seinem Amt bestätigt.

Auch in den nächsten vier Jahren wird Stefan Berger die Stadt repräsentieren. Foto: Susanne Keller

Am 29. November werden in Burgdorf die Gemeinde- und Stadträte an der Urne gewählt. Bereits jetzt steht aber fest: Stadtpräsident Stefan Berger (SP) behält sein Amt für eine weitere Legislatur, sprich von 2021 bis 2024.