Gemeindeverwaltung Unterseen – Stedtli wieder ohne Bauverwalter Nach neun Monaten verlässt Bauverwalter Roland Dietrich die Gemeindeverwaltung Unterseen wieder. Er will sich selbstständig machen. Samuel Günter

In der Bauverwaltung Unterseen kommt es zu einer personellen Änderung. Foto: Archiv/Ueli Flück

«Bauverwalter Roland Dietrich verlässt die Gemeindeverwaltung Unterseen nach neun Monaten per Ende August 2020», teilt der Gemeinderat Unterseen mit. Dietrich plane nach dem Stellenaustritt den Schritt in die selbstständige Erwerbstätigkeit und wolle mit seinem Fachwissen als selbstständiger Unternehmer vorab Gemeinden beratend unterstützen. «Der Gemeinderat Unterseen bedauert seinen Austritt sehr und zieht in Betracht, Roland Dietrich auf Mandatsbasis mit der Fortführung und Beendigung laufender Geschäfte zu beauftragen», heisst es in der Mitteilung. Die Stelle des Bauverwalters werde zur Neubesetzung ausgeschrieben.

An der Gemeindeversammlung am 29. Juni sprach ein Teilnehmer Gemeindepräsident Jürgen Ritschard auf Gerüchte an, nachdem in der Bauverwaltung erneut Abgänge und Wechsel stattfinden würden. Zur Erinnerungen: Letztes Jahr verliessen Dietrichs Vorgänger Andreas Mühlheim und dessen Stellvertreter Marc Schori die Verwaltung, und auch Bauvorsteher Max Ritter gab seinen Rücktritt.

Dazu könne er nichts sagen, und wenn es etwas zu sagen gebe, werde man informieren, erklärte Ritschard an der Gemeindeversammlung. Ob die Kündigung Dietrichs dann schon auf dem Tisch lag, kommentiert der Gemeindepräsident auf Nachfrage dieser Zeitung nicht. Er hält fest: «Da sind noch Gespräche gelaufen.»