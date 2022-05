Mysteriöse Hepatitis-Fälle bei Kindern – Steckt das Coronavirus dahinter? Über 300 Kinder sind weltweit an schweren Leberentzündungen erkrankt. In der Schweiz sind bislang noch keine Fälle bekannt, doch die Gesundheitsbehörden sind besorgt. Felix Straumann

«Bei den aktuellen Hepatitis-Fällen sind der schwere Verlauf, das junge Alter der Patienten und die zeitliche Häufung schon sehr auffällig», sagt der Kinderhepatologe Carsten Posovszky. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Nachdem die USA vergangene Woche 109 ungeklärte Hepatitis-Fälle gemeldet haben, darunter fünf mit tödlichem Verlauf, ist die Zahl der betroffenen Kinder weltweit auf deutlich über 300 Kinder gestiegen. Solche Leberentzündungen waren Anfang April in Grossbritannien erstmals aufgefallen. Inzwischen finden sich ähnliche Fälle in zahlreichen Industrienationen, darunter Japan, Israel und europäische Staaten wie Spanien, Dänemark oder Deutschland. In der Schweiz ist bis jetzt noch kein Fall bekannt. Sollte demnächst einer auftreten, wäre dies allerdings keine Überraschung, bestätigen Fachleute, mit denen diese Zeitung gesprochen hat.