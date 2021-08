Bei Ausfahrt Ostring – Stau nach Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen Am Donnerstagnachmittag sind auf der Autobahn bei der Ausfahrt Ostring in Bern fünf Fahrzeuge zusammengestossen. Eine Frau wurde verletzt ins Spital gebracht.

Am Donnerstag kurz nach 15.35 Uhr kam es auf der Autobahn A6 in Bern zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Der Verkehr in Fahrtrichtung Bern stockte und kam zeitweise auch zum Stillstand, als kurz vor der Ausfahrt Ostring fünf Fahrzeuge zusammenstiessen. Dabei prallte ein Lastwagen aus unklaren Gründen in ein vor ihm stehendes Auto, wodurch die Fahrzeuge ineinandergeschoben wurden, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst.

Eine Autolenkerin wurde beim Unfall leicht verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Sämtliche weiteren Insassen der anderen beteiligten Fahrzeuge blieben unverletzt.

Kurzzeitig war die Autobahn in Fahrtrichtung Bern vollständig blockiert, danach konnte der Verkehr während zirka einer halben Stunde nur über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei passieren. Es entstand erheblicher Rückstau. Auch in der Gegenrichtung kam es zu Stau wegen Schaulustigen.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

PD/flo

