Jurafrage im Dorf Belprahon – Statthalterin schiebt einer Abstimmung den Riegel Belprahon will noch einmal über einen Wechsel zum Jura abstimmen. Nach einer probernischen Beschwerde verfügt die Statthalterin aber einen Aufschub. Stefan von Bergen

Juraidylle in Belprahon, der kleinen Nachbargemeinde von Moutier. Foto: Valérie Chetelat

Die Statthalterin des Berner Juras, Stéphanie Niederhauser, hat eine Beschwerde gegen eine erneute Abstimmung über die Kantonszugehörigkeit der kleinen Gemeinde Belprahon bei Moutier erhalten. Diese habe eine «aufschiebende Wirkung». Das teilt die Statthalterin in einem Communiqué mit. Beschwerdeführer sind probernische Kreise in Belprahon.

Der mehrheitlich separatistisch gesinnte Gemeinderat des Dorfs will am 27. Juni noch einmal abstimmen lassen, ob Belprahon nicht doch zum Kanton Jura wechseln will. Die Stimmberechtigten konnten sich gemäss einer Vereinbarung der Kantone Bern und Jura zur Beendigung der Jurafrage schon im September 2017 zur Frage äussern. Die Leute von Belprahon entschieden sich damals ganz knapp für einen Verbleib bei Bern. Der Gemeinderat findet nun, Belprahon wisse erst heute, woran es sei. Weil nämlich die Abstimmung im grossen Nachbarort Moutier von 2017 annulliert und am 28. März dieses Jahres wiederholt wurde. Moutier wechselt nun definitiv zum Kanton Jura.