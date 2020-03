Wahlen Zweisimmen – Statthalter weist Beschwerde ab Beatrice Zeller wurde ohne Pflichtverletzungen der Gemeinde zur Gemeindepräsidentin gewählt.

Beatrice Zeller gewann die Wahl ins Gemeinderatspräsidium ohne Wenn und Aber. Foto: BOM

Am 26. November 2019 war gegen die Wahl der Gemeindepräsidentin vom 17. November 2019 Beschwerde an den Regierungsstatthalter eingereicht worden. Die Beschwerde war weniger gegen das Wahlresultat an sich gerichtet, sondern gegen sogenannte Vorbereitungshandlungen, insbesondere gegen eine angebliche Bevorzugung der Kandidatin durch Beilage einer Wahlpropaganda mit Zustellung der offiziellen Wahlunterlagen.