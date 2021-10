Entscheid in Kiesen – Statthalter tritt nicht auf die Beschwerden ein Vier Personen hatten sich gegen das Resultat der Abstimmung zum Planungskredit für die Dorf- und Schulentwicklung gewehrt. Sie erhalten jedoch nicht recht. Hans Peter Roth

Im Schulhaus Kiesen herrscht Platzmangel. Der Schulraum genügt den Anforderungen nicht mehr. Foto: Stefan Kammermann

Das Resultat war glasklar: Über 85 Prozent der Kiesenerinnen und Kiesener sagten am 16. Mai dieses Jahres Ja zu einem Verpflichtungskredit von 365’000 Franken für ein Schulraumprovisorium im Dorf. Denn im Schulhaus Kiesen herrscht Platzmangel. So stimmten mehr als 70 Prozent auch einem Kredit über 150’000 Franken für Planungsarbeiten in Sachen Dorf- und Schulraumentwicklung zu.

Trotz des sehr deutlichen Resultats erhoben vier Personen Beschwerde gegen die Abstimmung. Begründung: Die Informationen im Vorfeld der Abstimmung seien intransparent und unvollständig gewesen. Nun hat das Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland am Freitag sein Verdikt kommuniziert: Nichteintreten auf die Beschwerden.