Wird sie Lerchs Nachfolgerin? – Statthalter-Kandidatin Kirchen von SP offiziell nominiert Ladina Kirchen tritt am 13. Juni 2021 definitiv zu den Regierungsstatthalterwahlen an. Sie wurde von der SP Bern-Mittelland offiziell nominiert.

Ladina Kirchen. Foto: PD/SP Bern-Mittelland

Nun ist es offiziell: Ladina Kirchen tritt für die SP Bern-Mittelland zu den Regierungsstatthalterwahlen vom 13. Juni an. Ihre Partei hat die 51-jährige Anwältin und Mediatorin an einem digitalen Parteitag einstimmig nominiert, wie die SP Bern-Mittelland am Donnerstag bekanntgab.

Bisher sind zwei weitere Kandidaturen für die Statthalterwahl im Verwaltungskreis Bern-Mittelland bekannt: Jene von Tatijana Rothenbühler für die FDP und jene von Claude Grosjean für die GLP. Noch bis zum 12. April können Wahlvorschläge eingereicht werden.

Kirchen wohnt in Oberbottigen (Gemeinde Bern), Juristin Rothenbühler in der Gemeinde Köniz und Fürsprecher Grosjean in Bern. Sie alle wollen den amtierenden Statthalter Christoph Lerch (SP) ersetzen, welcher Ende Jahr in Pension geht.

chh/sda