Trotz Protesten in Heimberg – Statthalter bewilligt Bordell Der Regierungsstatthalter hat die Umnutzung im 1. Stock eines Gewerbegebäudes an der Winterhaldenstrasse in einen Prostitutionsbetrieb bewilligt. UPDATE FOLGT

An der Winterhaldenstrasse 11 in Heimberg soll ein Bordell entstehen. Foto: Patric Spahni

«Hunderte von Bürgern wehren sich gegen Bordell», titelte diese Zeitung im Oktober. Der Hintergrund: In der Gewerbezone an der Winterhalde in Heimberg sollen leerstehende Büroräume als Prostitutionsbetrieb mit einer Kontaktbar genutzt werden. Gegen die Umnutzung gingen neun Einsprachen von Anwohnerinnen und Anwohnern, benachbarten Gewerbebetrieben sowie einem kirchlichen Verein ein.

Zusätzlich wurden beim Gemeinderat zwei Petitionen eingereicht, die die Umnutzung verhindern wollen. Die Petitionen wurden laut dem Thuner Regierungsstatthalter Marc Fritschi als Kollektiveinsprachen behandelt, da einzelne Unterzeichner einspracheberechtigt sein dürften.