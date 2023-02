Krise in der Psychiatrie – Statt wöchentlich nur alle drei Wochen zur Therapie Der Bedarf an Psychotherapien hat so stark zugenommen, dass manche Praxen einen Aufnahmestopp verfügen. Das hat Folgen für die Patientinnen und Patienten. Markus Brotschi

Psychotherapie in Einzelsitzungen ist zeitaufwendig – aber an Zeit und Personal fehlt es immer mehr. Foto: Christian Beutler (Keystone)

«Unsere Kapazitäten sind aktuell erschöpft», «Aufnahmestopp für Therapien im Erwachsenenbereich»: Wer eine psychotherapeutische Behandlung braucht, stösst zurzeit auf den Praxis-Webseiten immer wieder auf solche Hinweise. Betroffen sind sowohl ländliche Gebiete und Agglomerationen, aber auch grosse Städte wie Bern. Der Grund für die prekäre Versorgungslage ist die starke Nachfrage nach ambulanten psychotherapeutischen Behandlungen.

«In den letzten zehn Jahren hat bei uns die Zahl der Patientinnen und Patienten jedes Jahr um rund 20 Prozent zugenommen», sagt Thomas Ihde, Chefarzt Psychiatrie der Spitäler FMI im Berner Oberland. Der Präsident der Organisation Pro Mente Sana schätzt, dass allein in Interlaken statt der 40 Therapeutinnen und Therapeuten doppelt so viele nötig wären. Jeder dieser Psychotherapeuten hat schon heute 50 bis 100 Patientinnen und Patienten in Behandlung.

«Man muss heute seine Gefühle im Griff haben»

Bei den privaten Praxen landen die Patienten auf Wartelisten. Für öffentliche Spitäler wie jenes in Interlaken gilt hingegen eine Aufnahmepflicht. Eine Folge ist, dass der Umfang der einzelnen Therapien stark ausgedünnt wird. «Gemäss den Richtlinien müssten die Patientinnen und Patienten zu Beginn im Wochenrhythmus insgesamt 20 Therapiestunden erhalten. Aktuell können wir nur alle drei Wochen einen Termin anbieten, und in der Regel kommen wir auf deutlich weniger als 20 Sitzungen», sagt Ihde.

Warum in der Schweiz die Zahl der Patientinnen und Patienten mit psychischen Störungen so stark angestiegen ist, bleibt unklar. Eine Rolle dürfte spielen, dass psychische Erkrankungen und deren Behandlung heute weniger tabuisiert sind als früher. «Die Leute sind sensibilisierter und suchen früher Hilfe, was sehr zu begrüssen ist», sagt Fulvia Rota, Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie SGPP.

«Aber für schwerere psychische Erkrankungen gibt es bis heute keine Evidenzen, dass mehr Menschen betroffen sind», sagt Rota, die als niedergelassene Psychiaterin in eigener Praxis in Zürich tätig ist. Allenfalls gebe es mehr schwer traumatisierte Menschen, die aus Kriegsgebieten in die Schweiz gekommen sind.

«Die Zahl der Patientinnen und Patienten hat jedes Jahr um rund 20 Prozent zugenommen.» Thomas Ihde, Chefarzt Psychiatrie der Spitäler FMI. Foto: PD

Die Dienstleistungsgesellschaft erfordere von den Menschen mehr mentale Stabilität, liefert Ihde eine weitere Erklärung. «Man muss seine Gefühle in der heutigen Arbeitswelt besser im Griff haben, als wenn man alleine im Wald oder auf dem Feld arbeitet.»

Klar ist für den Psychiater, dass psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen stark zugenommen haben. «Und für diese Gruppe haben wir in der Schweiz eine krasse Unterversorgung.» Ein Beispiel für diesen Notstand ist der Aufnahmestopp der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Kantons Bern. Seit Dezember nimmt sie in ihren Ambulatorien bis auf weiteres keine neuen Patientinnen und Patienten mehr auf.

«Man stelle sich den Aufschrei vor, wenn ein Spital mitteilen würde, dass es ab sofort keine neuen Brustkrebspatientinnen mehr aufnehme.» Thomas Ihde, Chefarzt Psychiatrie

Für Ihde zeigt dies, dass die Behandlung psychischer Störungen nach wie vor nicht den gleichen Stellenwert hat wie die Kurierung körperlicher Erkrankungen. «Man stelle sich den Aufschrei vor, wenn ein Spital mitteilen würde, dass es ab sofort keine neuen Brustkrebspatientinnen mehr aufnehme», sagt Ihde. «Wenn es für die psychotherapeutische Behandlung von Kindern eine Wartezeit von 18 Monaten gibt, ist das, wie wenn man einen akuten Beinbruch erst 2028 versorgen würde.»

Zumindest bei der Erwachsenentherapie sollte die Zulassung der Psychologinnen und Psychologen mit Therapieausbildung zur Grundversicherung für ein grösseres Angebot sorgen. Seit einem halben Jahr können auf Anordnung eines Arztes alle Psychologinnen und Psychologen mit anerkannter Therapieausbildung über die Grundversicherung abrechnen. Allerdings gefährdet zurzeit ein Rechtsstreit, den die Krankenkassen führen, die therapeutische Tätigkeit von rund 1500 Psychologinnen und Psychologen in Weiterbildung, die eine wichtige Aufgabe bei der Versorgung übernehmen, wie Assistenzärzte in den Spitälern. In den Ambulatorien der Kliniken stellen diese Psychologen in Weiterbildung rund die Hälfte des therapeutischen Personals.

Hinzu kommt, dass die Schweiz bei Psychotherapeuten mit ärztlicher Ausbildung in einen Engpass läuft. 60 Prozent der knapp 4000 praktizierenden Psychiaterinnen und Psychiater erreichen bis 2030 das Pensionsalter. Die Psychiatrie habe ein akutes Nachwuchsproblem, warnt Ihde. Mittlerweile entschieden sich nur noch 0,5 Prozent der in der Schweiz ausgebildeten Ärztinnen und Ärzte für die Psychiatrie. «Mit diesem Nachwuchs könnten wir nicht einmal mehr die Stadt Zürich versorgen.»

86-jähriger Therapeut arbeitet weiter

Zurzeit kann die Schweiz die Lücken noch füllen, indem sie Psychiater aus dem Ausland rekrutiert. Wie lange dies noch gelingt, ist offen. Denn die Schweiz befindet sich in einem internationalen Konkurrenzkampf. Fulvia Rota findet es zudem «ethisch hochproblematisch, dass die Schweiz den Braindrain in anderen Ländern befördert». «Die Schweiz profitiert davon, dass andere Länder die teuren Aus- und Weiterbildungskosten tragen.»

Die Weiterbildung für das Fach Psychiatrie und Psychotherapie müsse in der Schweiz attraktiver werden, fordert Rota. Dazu gehörten Reformen wie beispielsweise ein verkürztes Basisstudium und eine frühere Ausrichtung auf das Fach Psychiatrie und Psychotherapie. Handlungsbedarf bestehe aber auch bei der Entlöhnung der Psychiaterinnen und Psychiater, da sie gegenüber anderen Fachrichtungen deutlich schlechter gestellt seien. Und dies obwohl ihre Weiterbildung zu den längsten und teuersten innerhalb der medizinischen Disziplinen gehöre.

«Die Not der Menschen, die vergeblich nach einem Therapieplatz suchen, bewegt mich zum Weitermachen.» Alexander Moser, 86-jähriger Psychotherapeut

Frei praktizierende Psychiaterinnen und Psychiater haben laut Bundesamt für Statistik mit einem durchschnittlichen Jahreslohn von 127’000 Franken das tiefste ärztliche Einkommen. Mediziner mit chirurgischer Tätigkeit kommen auf rund 320’000 Franken, Hausärztinnen und Hausärzte liegen mit knapp 200’000 Franken im Mittelfeld.

Dass sich die Ausbildung zum Psychiater nicht lohne, das bekam Alexander Moser schon vor 70 Jahren zu hören, als er seinen Berufswunsch äusserte. Mit seinen 86 Jahren dürfte er einer der ältesten Psychiater in der Schweiz sein, der noch praktiziert. Dass Moser in seinem Alter noch mit einem 70-Prozent-Pensum in der eigenen Praxis in Zürich arbeitet, begründet der Psychoanalytiker mit der ungebrochenen Freude am Beruf. «Aber auch die Not der Menschen, die vergeblich nach einem Therapieplatz suchen, bewegt mich zum Weitermachen.»

Markus Brotschi ist Bundeshausredaktor von Tamedia, Schwerpunkt seiner Berichterstattung ist die Sozial- und Gesundheitspolitik. Er arbeitet seit 1994 als Journalist und Redaktor. Mehr Infos

