Erdogans Krisenmanagement – Statt Löschflugzeuge gibts Teepäckchen fürs Volk Was sie in der Türkei gegen das Feuer gebraucht hätten: funktionierende Löschflugzeuge. Stattdessen warf Präsident Erdogan Almosen unters Volk. Eine Fahrt in aschgraue Mondlandschaften. Tomas Avenarius

Löschhelikopter sind im Dauereinsatz, um die Brände in der türkischen Provinz Mugla unter Kontrolle zu bringen. Foto: Chris McGrath (Getty Images)

Burak Akgün schaut auf die Uhr, nickt seinem Partner zu, es wird Zeit. Akgün lässt den Jeep zwischen den Bäumen hinunter auf die Strasse rumpeln. In Richtung der Apokalypse. Seiner Apokalypse. Und der Apokalypse von Levent Bulut – sie machen das hier gemeinsam.

Burak Akgün und Levent Bulut sind seit zwei Wochen im Einsatz. Sie müssen nicht mehr reden, sie wissen, was zu tun ist: Auf der Rückbank des Jeeps stapeln sich Helme, Handschuhe, Jacken, Stiefel, Werkzeug. Alles schmutzig, alles verrusst, alles feuerfest. Im Wageninneren ist die Luft zum Schneiden, es riecht nach Schweiss, es fehlt an Sauerstoff. Aber die Luft drinnen ist immer noch besser als die draussen. Wenn einer der beiden das Fenster öffnet, brennen ihnen die Augen, frisst rauchgeschwängerte Luft an den Lungen. «Was hier gerade passiert ist, das hätte ich mir früher nicht einmal vorstellen können», sagt Akgün. «Das übertrifft alles.»

Er lenkt den Wagen jetzt in der Dämmerung die Forststrasse hinauf, manövriert im Halbdunkel durch Kolonnen von Feuerwehrwagen, Lastern, Jeeps, Motorrädern. An den Wegrändern angekohlte Baumreihen, im Licht der Scheinwerfer aschgrauer Boden. Überall züngeln winzige Feuer. Es ist gespenstisch.

Der Helikopter zieht den gigantischen Eimer durch die Luft

Çövenli liegt am Fuss des Berges Çiçekbaba, des «Vaters der Blumen». Das Dorf besteht aus ein paar Dutzend Häusern, Ställen, Feldern. An den Hängen lodern die Brände glutorange, Wälder und Felsen scheinen an manchen Stellen zu glühen. Über all dem schiebt der ständig wechselnde Wind schwarze Rauchfahnen hin und her. Die globale Klimakrise und ihre brutalen Folgen, hier sieht es aus wie ein Gemälde.

Aber es ist kein Gemälde. Es ist die Wirklichkeit. Bulut und Akgün steigen jetzt aus, schauen auf den brennenden Berghang, sagen kein Wort. Hinter ihnen schwebt ein Helikopter über dem Wasserreservoir des Dorfs. Die Maschine steht in nur wenigen Metern Höhe in der Luft, der Wasserkübel an der Stahltrosse läuft voll, der Helikopter zieht den gigantischen Eimer durch die Luft, fliegt auf einen der brennenden Hänge zu: Tausende Liter Wasser stürzen auf das Feuer. «Die arbeiten rund um die Uhr», sagt Akgün. «Die Löschtrupps am Boden haben bei so steilen Hängen gar keine Chance. Ohne Helikopter geht nichts.»

Seit zwei Wochen brennt die Türkei. Riesige Wald- und Buschbrände wüten, zeitweise in mehreren der Küstenprovinzen gleichzeitig. Der Katastrophenschutz kommt in den Brandgebieten am Mittelmeer und an der Ägäis an seine Grenzen. Ganze Dörfer werden wegen der Flammen evakuiert, Touristinnen und Touristen müssen aus Hotels gerettet, mit Booten über das Meer in Sicherheit gebracht werden.

Das Ganze ist ein Desaster: acht Tote, Tausende Menschen obdachlos, Teile des Südwestens niedergebrannt. Gleichzeitig bricht politischer Streit aus. Staatschef Recep Tayyip Erdogan musste eingestehen, dass das Land kein einziges funktionierendes Löschflugzeug mehr hat, er musste im Ausland um Hilfe bitten. Die Opposition läuft Sturm, spricht von Missmanagement, klagt das Versagen des Forstministers an. Und meint den Präsidenten.

Fast die dreifache Fläche des Bodensees

Inzwischen sind etwa 150’000 Hektar abgebrannt, fast die dreifache Fläche des Bodensees. Wälder und Felder sind aschgraue Mondlandschaften, Ernten sind zerstört, Vieh und Wild verendet. Der Schaden ist riesig, von den langfristigen Umweltfolgen ganz zu schweigen.

Die Hänge über Muğla steigen vom türkis-blauen Wasser der Ägäisküste mit ihren Ferienorten und Urlaubsresorts steil auf 2000 Meter an. Rund zwei Drittel der Provinz Muğla sind Wald. Dichter Wald. Alles Pinien, alles grün. Im Sommer weht der Poyraz, der Nordostwind, die Hänge hinab. Jetzt heizt er die Brände an. Das Gelände, die Vegetation, das Klima, all das macht es den Feuerwehrleuten schwer, die Brände zu bekämpfen. Kaum geben sie Entwarnung, müssen sie schon wieder Alarm ausrufen.

Aussichtsloser Kampf: Zwei Helfer versuchen mit Feuerlöschgeräten einen Brand beim Dorf Akcayaka (Provinz Muğla) einzudämmen. Foto: Yasin Akgul (AFP

Burak Akgün und Levent Bulut sind keine Feuerwehrmänner, sie arbeiten eigentlich bei der örtlichen Stromgesellschaft. Normalerweise halten Akgün und Bulut in ihrem Bezirk das Netz in Ordnung. Bulut ist 42, Akgün 32, aber sie sind mehr als nur Kollegen, sie sind Freunde. Akgün sagt: «Zu Hause verbringen wir die meiste Zeit mit unseren Frauen und Kindern. Aber manchmal gehen wir zwei zusammen fischen.»

Seit zwei Wochen sind Akgün und Bulut ununterbrochen im Wald. Sie schlafen im Auto, essen und trinken am Sammelplatz: Sandwiches, Cola, Tee, Wasser, seit 14 Tagen. Wenn sie nicht nach den Stromkabeln sehen, packen sie mit an, schleppen Trinkwasser, Essen, Geräte für die Löschmannschaften und entladen Trucks. Extra Geld von ihrer Firma bekommen sie dafür nicht, trotz des Risikos. «Ja», sagt Akgün, «hier zu arbeiten, das ist schon gefährlich.»

Denn die Retter müssen nicht nur breite Schneisen schlagen, um die Feuerwalze zu stoppen. Sie müssen sich oft auch erst Wege zu den Feuern schaffen, auf den wenigen schmalen Strassen kommen die riesigen Löschzüge und Tankwagen kaum aneinander vorbei. Da der Wind jederzeit drehen und die Feuerwalze ihre Richtung ändern kann, brauchen sie die Unterstützung von Löschflugzeugen und Helikoptern. Doch genau an solchen Flugzeugen hat es gefehlt in den ersten Tagen der Katastrophe. Die Regierung hatte die Wartung der türkischen Maschinen gestoppt, nur noch Helikopter unterhalten und davon auch nur wenige. Löschflugzeuge sollten bei Bedarf in Nachbarstaaten angemietet werden. Das ist billiger.

Der Streit um die Löschflugzeuge

Die eigenen Flugzeuge, lange bewährt, verrotteten in ihren Hangars. Nicht einmal das Wenige, was die Türkei noch an fliegendem Gerät hat, war zu bekommen: Als ein verzweifelter Bürgermeister bei dem zuständigen Luftfahrtverband THK anrief, ging der Chef das ganze Wochenende lang nicht ans Mobiltelefon. Er feierte, sagte er später, die Hochzeit seiner Nichte.

Der Streit um die Löschflugzeuge ist ein Indikator dafür, dass die Regierung in der Natur nur noch einen Gebrauchsgegenstand zu sehen scheint. Immer breitere Strassen und Autobahnen, der seit vielen Jahren anschwellende Tourismus, immer neue Ferienanlagen, rasant wachsende Metropolen und Städte, mit immer neuen Wohnvierteln und Shopping-Malls. Dazu gigantische Staudämme, Brücken und Flughäfen: Das ist die moderne Türkei. Das ist die Erdogan-Türkei. Der Staatspräsident selbst trägt das Beton-Gen regelrecht in sich. Er sagt, die Türkei sei das Land mit den meisten Baustellen weltweit. Und ist stolz darauf.

Unten im Zentrum von Muğla sitzt Oberbürgermeister Osman Gürün an seinem Schreibtisch. An der Wand hinter ihm hängt ein Atatürk-Porträt, vor ihm liegt eine Broschüre. «Unsere Wälder zu schützen ist mehr als eine Aufgabe – es ist eine Pflicht», steht auf dem Einband.

«In einem demokratischen Land müsste man nach so einer Katastrophe gar nicht darüber reden, dass der Minister seinen Posten niederlegt.» Osman Gürün, Oberbürgermeister von Muğla

Die offenkundige Frage ist also: Wer hat seine Pflicht nicht erfüllt? Seit Beginn der Brände vor zwei Wochen streiten die Türken über das Missmanagement, die Zentralregierung und die Kommunen schieben sich die Verantwortung gegenseitig zu. Oberbürgermeister Gürün, der zur Opposition gehört und eigentlich Mediziner ist, legt die Broschüre auf den Tisch: «Von Schuld rede ich nicht, das soll das Volk entscheiden. Aber als Arzt schaue ich mir das Krankheitsbild an und stelle meine Diagnose.» Gürüns Diagnose: «In einem demokratischen Land müsste man nach so einer Katastrophe gar nicht darüber reden, dass der Minister seinen Posten niederlegt.»

Leichte Besserung Infos einblenden Im Mittelmeerraum schöpfen Griechenland und die Türkei Hoffnung auf eine Besserung der Waldbrandlage. In Griechenland konnten die von Waldbränden betroffenen Menschen wieder etwas aufatmen. Regenfälle in der Nacht zum Donnerstag halfen bedeutend beim Kampf gegen die Brände. Sowohl auf der zweitgrössten Insel Euböa als auch auf der Halbinsel Peloponnes erloschen nach übereinstimmenden Berichten von Reportern vor Ort viele Feuer. In der Türkei besserte sich die Lage etwas. Die Feuerwehr brachte in Muğla zwei Wochen nach seinem Ausbruch einen Grossbrand unter Kontrolle. Seit Ende Juli waren in der Türkei mehr als 200 Feuer ausgebrochen, darunter 16 grosse Waldbrände. Mehr als die Hälfte der 81 Provinzen waren betroffen. Inzwischen wurden die meisten Brände unter Kontrolle gebracht. Besonders in den Küstenprovinzen Antalya und Muğla hat das Feuer grosse Zerstörung angerichtet. (sda)

Der Oberbürgermeister von Muğla ist nicht der Einzige, der meint, die Regierung habe ihren Job nicht gemacht, ihre Pflicht nicht erfüllt. Auch die anderen oppositionellen Oberbürgermeister sagen es, in Istanbul, Izmir, Ankara. Und sie meinen nicht wirklich den Forst- und Landwirtschaftsminister, denn der ist nicht wichtig im Ein-Mann-entscheidet-alles-Staat von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Sie meinen den Staatschef selbst.

Nicht nur Gürün weiss, dass die Katastrophe nicht unerwartet kam, dass der Raubbau an der Natur, die Vernachlässigung der Forstwirtschaft – von der Ausbildung des Personals bis hin zur Pflege der Wälder – und der mangelnde Brandschutz schon lange Thema sind. Und der Klimawandel, der kommt jetzt noch dazu.

Wahlen sind erst in zwei Jahren

Der begnadete Populist Erdogan, der sich früher darauf verstand, seine Wählerschaft mit Worten zu gewinnen, wirkt zumindest für seine Kritiker abgehoben, gefühllos, geradezu uninteressiert. Als er eines der Brandgebiete besuchte, mied er den Kontakt mit Menschen. Erst flog er im Helikopter über die Katastrophengebiete, dann hielt er hoch oben vom Dach eines Autobusses herunter eine Rede. Dass er dann auch noch Teepäckchen ins Volk warf, war zu viel: Auf Twitter tobten die Menschen, der Präsident könne seine Almosen behalten.

Die Regierung habe ihren Job nicht gemacht, meinen viele: Die Umfragewerte von Präsident Recep Tayyip Erdogans – im Bild beim Besuch von Pfadfindern aus dem von den Bränden betroffenen Wälder in Marmaris – bröckeln zwar, aber er hat immer noch genug Rückhalt. Foto: Turkisch Presidency (AP/Keystone)

Die politische Frage ist, wie viel Gewinn die Opposition am Ende aus der Naturkatastrophe ziehen kann. So wie 1999, beim grossen Erdbeben in Izmit nahe Istanbul, als mehr als 18’000 Menschen starben. Das Katastrophenmanagement war damals die Katastrophe nach der Katastrophe. Die aber war im Gegensatz zum Erdbeben menschengemacht: Die Istanbuler und die anderen Erdbebenopfer blieben sich tagelang selbst überlassen, mussten sehen, wie sie zurechtkamen. Knapp drei Jahre später war die damalige Regierung weg und Erdogan übernahm die Macht im Land. Ob es wieder so kommt, weiss keiner. Erdogans Umfragewerte bröckeln, aber er hat immer noch genug Rückhalt, Wahlen sind erst in zwei Jahren.

Burak Akgün und Levent Bulut sehen das anders. Sie finden, dass die Regierung alles tut, was nötig ist. Vor allem hat sie beeindruckt, dass der Innenminister immer wieder nach Köyceğiz kam. «Süleyman Soylu kommt jeden Tag. Er fliegt mit dem Hubschrauber über die Brände und schaut sich alles an», sagt Akgün. Die beiden konnten sogar Fotos mit dem Minister machen, darauf sind sie stolz.

Präsident Erdogan hat jetzt versprochen, dass die Türkei «ein Löschflugzeug kaufen» werde. Eines, oder meinte der Präsident vielleicht doch mehrere? Kaufen jedenfalls will er sie erst im nächsten Jahr. Die ersten Reaktionen darauf klangen zumindest auf Twitter verbittert: «Wir haben unsere Wälder verbrennen lassen», schrieb ein User. «Jetzt brauchen wir auch kein Flugzeug mehr.»

