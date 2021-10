Konzert in Thun – Statt im Gewölbekeller auf der Mokka-Bühne Wegen einer schweren Orgel wäre der Auftritt der Patrik Jansson Band in Thun fast verunmöglicht worden. Nun steigt das Bluesrock-Konzert im Mokka – statt im Mundwerk. PD/gbs

Die Patrik Jansson Band spielt am 3. November in der Café-Bar Mokka in Thun. Foto: PD

«Patrik Jansson gehört zu Schwedens besten Bluesrockmusikern», sagt Reto Kupferschmied. Für den Betreiber der Kulturbar Mundwerk in der Oberen Hauptgasse in Thun war deshalb eigentlich klar, dass die vierköpfige Gruppe um Jansson in Thun auftreten muss. «Es hat sich aber sehr schnell herausgestellt, dass unsere Bühne und der Gewölbekeller eigentlich zu klein sind für die Band», erinnert sich Kupferschmied.

«Anstatt die 200 Kilo schwere Orgel der Patrik Jansson Band in den Mundwerk-Gewölbekeller zu schleppen, wird sie nun auf der Mokka-Bühne schön platziert.» Reto Kupferschmied, Betreiber Kulturbar Mundwerk Thun

Knackpunkt sei letztlich die schwere Orgel gewesen, welche die Schweden jeweils bei ihren Auftritten dabeihaben. Kupferschmied fackelte indes nicht lange, klopfte beim Geschäftsführer der Café-Bar Mokka, Marc Schär, an und fragte, ob das Konzert nicht dort über die Bühne gehen könne. Schär sagte zu – und so startet die Europatour der Band nun tatsächlich am 3. November in Thun. Die Koproduktion von Kulturbar Mundwerk und Café-Bar Mokka ist eine Premiere. «Anstatt die 200 Kilo schwere Orgel der Patrik Jansson Band in den Mundwerk-Gewölbekeller zu schleppen, wird sie nun auf der Mokka-Bühne schön platziert», hält Kupferschmied fest.

Fehler gefunden?Jetzt melden.