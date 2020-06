Tag der Mediation – Statt dem Richter sollen Gespräche helfen Zusammensitzen und über den Vorfall sprechen: Gerade bei Jugendstrafdelikten ist eine Mediation häufig sinnvoller als eine Gerichtsverhandlung. Annic Berset

Es ist ein x-beliebiger Tag in einer Schule. Die Jugendlichen der Oberstufe sind gerade in der grossen Pause. Vermeintlich aus dem Nichts kommt es zu einer Tätlichkeit – ein Junge schlägt einen anderen von hinten zu Boden. Das Opfer wendet sich nach dem Vorfall an die Polizei und erstattet Anzeige.

Als der Täter davon hört, begibt auch er sich auf die Wache, um seinerseits Anzeige zu erstatten. Ihm ist nämlich im Vorfeld zu Ohren gekommen, dass das Opfer ihn in einem Chat beschimpft haben soll. Das nahm er als Rechtfertigung für die Schlägerei.

Normalerweise würde der Vorfall mit den beiden Anzeigen, wie auch viele ähnliche, vor einer Jugendanwaltschaft verhandelt werden. Ein Schuldspruch würde erfolgen, eine Strafe abgearbeitet oder eine Busse bezahlt werden.

Gegenteil von «Kuscheljustiz»

Vermehrt wenden sich aber Jugendanwälte und Jugendanwältinnen in solchen Fällen an Mediatoren und Mediatorinnen. «Gerade bei solchen Beispielen ist eine Mediation meiner Meinung nach einfach sinnvoller und vor allem nachhaltiger als eine Gerichtsverhandlung», sagt die Berner Jugendanwältin Beatrice Lavater. Gerade dann, wenn es um Jugendliche geht, die untereinander eine Straftat begehen und sich im Alltag immer wieder begegnen. «Es geht darum, mit der Mediation einen Weg zu finden, wie man das Geschehene verarbeiten und abschliessen kann», erklärt die Berner Mediatorin Franziska Feller. So, dass man sich später ohne Ressentiments wieder in die Augen schauen könne.

Damit den Parteien der Gang vor Gericht erspart bleibt und das Zwischenmenschliche aufgearbeitet werden kann, holt sich Jugendanwältin Lavater Unterstützung von Mediatoren. Und sie ist der Meinung: «Solche angeordnete Mediationen könnte es noch viel häufiger geben.» Anders als bei einer Verhandlung, wo vor allem der Sachverhalt abgeklärt wird, kommen bei der Mediation auch Gefühle und Hintergründe wie die Familiengeschichte zur Sprache. «Der Bogen, den wir über den Vorfall spannen können, ist einfach grösser», so Feller. Gerade zum Tag der Mediation am 18. Juni wollen sie und Familienmediatorin Franziska Feller auf diese Möglichkeit aufmerksam machen.

Und beide Frauen wehren sich dagegen, die Mediation als «Kuscheljustiz» abzutun. «Im Gegenteil», findet Feller. Der Täter müsse sich stark mit seinen Fehlern auseinandersetzen. Das erfordere viel Mut. «Es muss ein Prozess stattfinden, bei dem der Jugendliche merkt, dass er wirklich etwas falsch gemacht hat.»

Bereiche der Mediation Infos einblenden Solche Mediationen finden nicht nur statt, um Konflikte zwischen Jugendlichen zu lösen. Der Schweizerische Dachverband Mediation (SDM), der vor 20 Jahren gegründet worden ist, fasst 21 Organisationen unter sich zusammen. Die über 700 anerkannten Mediatoren und Mediatorinnen decken dabei alle möglichen Themen ab, bei denen im Konfliktfall eine Mediation helfen könnte: bei Familien oder unter Nachbarn, zwischen Versicherungen und Geschädigten, Mietern und Vermietern, in der Schule oder am Arbeitsplatz. In Bern wurde ausserdem 2013 die schweizweite Vereinigung Netzwerk Mediation im ländlichen Raum gegründet. Gerade im Kanton Bern, wo es viele landwirtschaftliche Betriebe gibt, haben die Verantwortlichen vermehrt grosse Herausforderungen festgestellt. Mehrere Generationen, die zusammen leben, Privates, das sich mit Geschäftlichem vermischt, Erwartungen und Forderungen der Politik und der Konsumenten, die den Landwirten viel abverlangen. Der Tag der Mediation vom 18. Juni soll auf das breite Angebot des SDM aufmerksam machen. Gerade, weil es diese Massnahme sein kann, bei der ein Gang an ein Gericht erspart bleibt, vor allem dann, wenn es neben der eigentlichen Sachlage um Gefühle geht. (abe)

Verantwortung übernehmen

Bis es so weit ist, kann es manchmal ganz schön dauern. Zuerst müssen sich die Parteien – in diesem Fall die beiden Jugendlichen – darauf einigen, sich zusammen an einem Tisch zu setzen und über die Situation zu sprechen. «Dieser erste Schritt erfordert je nachdem grosse Überzeugungsarbeit», erklärt Franziska Feller.

Viele Opfer denken sich, der andere habe seine Strafe redlich verdient, und häufig haben sie Angst davor, dem Täter wieder gegenüberzusitzen. Dabei helfe es, den Jugendlichen aufzuzeigen, welche Konsequenzen ein Strafverfahren hätte, das eine Mediation verhindern könnte. «Wenn der Täter deswegen beispielsweise seine Lehrstelle verliert, löst das auch bei vielen Opfern, die häufig in der gleichen beruflichen Situation sind, etwas aus, und sie lassen sich auf ein Treffen ein.»

Nach verschiedenen Gesprächen mit den Jugendlichen, einzeln und zusammen, und auch mit den Eltern wird gemeinsam entschieden, was es braucht, damit das Opfer die Sache hinter sich lassen kann. «Dabei ist nie die Mediatorin die Entscheidungsperson, sondern immer die beteiligten Parteien», sagt Franziska Feller. So wird beispielsweise abgemacht, dass der Täter dem Schulleiter von der Schlägerei erzählt und auch vor der Klasse die Verantwortung dafür übernehmen wird. «Und häufig ist eine persönliche Entschuldigung auch eine der Bedingungen.»

Sobald beide mit den Abmachungen einverstanden sind, wird der Fall geschlossen und eingestellt. Es gibt keinen Schuldspruch, keinen Vermerk im Strafregister. «Klar, in den meisten Mediationen fällt das ‹Urteil› anders aus, als wenn es einen Schuldspruch geben würde», sagt Jugendanwältin Beatrice Lavater. Die Mediation sei einfach eine völlig andere, manchmal sogar sinnvollere Art, ein Strafverfahren zu erledigen.