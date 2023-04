Regionalgericht Oberland – Stationäre Massnahme für Mann mit zwei Gesichtern angeordnet Ein 38-jähriger Mann aus Portugal war unter anderem wegen versuchter schwerer Körperverletzung angeklagt. Das Gericht ordnete eine stationäre Massnahme an. Anne-Marie Günter

Das Regionalgericht Oberland an der Scheibenstrasse in Thun. Hier wurde der Fall verhandelt. Foto: Patric Spahni

Die Anklage, über die das Gericht am Mittwoch im Dreierkollegium zu urteilen hatte, zeigte irgendwie zwei Gesichter eines 38-jährigen Mannes aus Portugal. Einerseits ging es um Diebstähle, die doch eher an unbeholfene Kleinkriminalität erinnerten: Er plünderte Opferstöcke in zwei Kirchen und Münzbehälter von Waschmaschinen an zwei Orten. «Um Essen zu kaufen», sagte er vor Gericht.