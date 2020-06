Aktives Langenthaler Gewerbe – Startschuss zur nächsten Gala Der Gewerbeverein Langenthal hält vorläufig an geplanten Anlässen fest. Zudem gleist er bereits die nächste Ausstellung fürs Frühjahr 2022 auf. Jürg Rettenmund

Im Frühjahr 2022 will das Gewerbe die Markthalle wieder mit seiner Gala in Beschlag nehmen. Foto: Thomas Peter

Gespannt warten auch die Vorstandsmitglieder des Gewerbevereins Langenthal auf die nächste Bundesratssitzung vom Mittwoch. Von dieser wird es abhängen, ob die in der zweiten Jahreshälfte geplanten Aktivitäten durchgeführt werden können. Bisher hat die Vereinsleitung davon abgesehen, die Anlässe definitiv zu streichen. «Wir wollen nicht in den allgemeinen Absagetrend verfallen», wird Präsident Christian Giesser in einer Mitteilung zitiert, «sondern den Gewerblern und Detaillisten wenn möglich doch noch Präsentations- und Networking-Perspektiven bieten.»