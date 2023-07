Eiger Ultra Trail – Startschuss in ein neues Jahrzehnt Vom 12. bis zum 16. Juli findet der 11. Eiger Ultra Trail statt. Der Anlass zieht rund 4000 Teilnehmende aus über achtzig Nationen an.

Der Eiger Ultra Trail vom vergangenen Jahr fand bei strahlendem Wetter statt. Und dieses Mal? Foto: PD / Thomas Senf

Am Eiger Ultra Trail werden insgesamt sechs Distanzen angeboten. Die Trail Surprise, mit jeweils einer neuen Überraschungsstrecke, lanciert die Wettkämpfe am Freitag. Der Samstag bietet mit der Königsdistanz E101, mit 101 Kilometern und 6700 Meter Höhendifferenz, viel Bergspektakel. Die Mitteldistanzen E51 oder E35 gipfeln ebenso auf dem Faulhorn. Und der Trail E16, eine Genussrunde, welche über Bort führt, zieht in diesem Jahr 1000 Läuferinnen und Läufer an.

Am Anlass nehmen rund 4000 Läuferinnen und Läufer teil. «Der Andrang auf die Startplätze war wiederum enorm und der Ausverkauf innert Stunden Realität», schreiben die Organisatoren in einer Medienmitteilung. Und: «Dank der Unterstützung unserer Tourismuspartner können wir einen professionellen Live-Broadcast realisieren. So werden unsere Region und die Distanzen E101 und E51 auf der ganzen Welt am Samstag, 15. Juli, erlebbar sein.» Die Liveübertragung wird im Internet auf «live.utmb.world» gezeigt.

Zum Programm gehört erneut auch das Kids Race am Freitag, 14. Juli, um 18 Uhr. Dabei absolvieren die Jüngsten je nach Alterskategorie drei verschiedene Distanzen und werden mit einer Glace im Ziel empfangen. Die Teilnahme erfolgt mit der Anmeldung auf der Website «eiger.utmb.world». Die Startplätze sind auf 200 Kinder limitiert.

Das Eventgelände erfährt auch in diesem Jahr eine qualitative Aufwertung. Mit diversen Darbietungen und Programmpunkten, sechzehn Ausstellern und einer Festwirtschaft sowie einem Konzert am Samstagabend soll das Gelände Treffpunkt für Läufer, Einheimische und Gäste werden.

PD/aka

