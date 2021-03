Yann Roulet auf der Mönchsjochhütte – Startschuss in die neue Hüttensaison Letztes Jahr wurde Yann Roulet in der Mönchsjochhütte von Tagesgästen regelrecht überrannt. Gestern eröffnete der neue Hüttenwart seine zweite Saison. Bruno Petroni

Freier Blick aufs Ewigschneefeld rechts: Yann Roulet auf der Terrasse der Mönchsjochhütte. Foto: Bruno Petroni

«Es war schon extrem anspruchsvoll.» Yann Roulet wurde Mitte Juni des letzten Jahres in seinem ersten Jahr als Pächter der Mönchsjochhütte so richtig von Tagesgästen überrollt. «Wenn morgens um halb neun schon 400 Gäste auf der Matte stehen und einen Imbiss bestellen wollen, stösst man auch von fünf Hüttenhilfen unterstützt schnell mal an Grenzen.» In der Folge sah sich der 29-jährige Unterwalliser an schönen Tagen mit bis zu 2000 Besuchern pro Tag konfrontiert. «Fürs Geschäft war es natürlich super – für die Nerven weniger», sagt Roulet. Da konnte er von seinen zwölf Jahren Hüttenerfahrung in der Dossenhütte (als Hüttenhilfe) und in der Bietschhornhütte profitieren.