Oberdiessbach investiert – Startschuss für zukunftsweisendes Projekt Rund 13,75 Millionen Franken will die Gemeinde in Schul- und Kulturraum investieren. Um die Kosten zu stemmen, steigen wohl die Steuern. Jetzt läuft die Mitwirkung. Stefan Kammermann

Das Modellbild zeigt, wie das Geissbühlerhaus mit dem Anbau (l.) dereinst aussehen könnte. Foto: PD

«Wir haben rund drei Jahre daran gearbeitet», sagte am Montagabend Niklaus Hadorn (SVP), Gemeindepräsident von Oberdiessbach. In die Aula der Sekundarschule eingeladen hatte der Rat, um aus erster Hand über die Schulraumplanung zu informieren.

Dies unter speziellen Bedingungen. Weil erstmals Corona-bedingt die Zertifikatspflicht galt, wurde die Veranstaltung per Livestream in einen zweiten Saal und im Internet übertragen. Wie Niklaus Hadorn ausführte, hat der Gemeinderat in Sachen Schulraumplanung im Jahr 2018 einen Neustart eingeläutet.