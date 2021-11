Spatenstich in Frutigen – Startschuss für die neue Bank Mit etwas Verspätung fand der Spatenstich für den Neubau der Raiffeisenbank in Frutigen statt. Zuerst muss nun das alte Gebäude abgerissen werden. Murielle Buchs

Freuen sich auf den Beginn der Bauphase: (von links) Konrad Dänzer (Bauführer), Martin Reutimann (Architekt), Ueli Stoller (Verwaltungsratspräsident), Daniel Lauener (Projektleiter), Matthias Berger (Mitglied der Bankleitung) und Dominik Schärz (Bankleiter). Foto: Murielle Buchs

«Wir freuen uns, dass es nun endlich losgeht», begrüsste Dominik Schärz, Vorsitzender der Raiffeisenbank Frutigland, die Anwesenden. Sie kamen, um das 1994 erbaute Bankgebäude zu verabschieden und den Beginn der Bauphase einzuläuten. Nebst Vertretern des Gemeinderates sowie der Bankleitungen waren auch einige interessierte Frutigerinnen und Frutiger zugegen.

«Jetzt ist aber alles auf Kurs.» Dominik Schärz, Vorsitzender der Raiffeisenbank Frutigland

«Es mussten noch ein paar organisatorische Dinge in Ordnung gebracht werden, bevor wir die Bauphase in Angriff nehmen konnten», erklärte Dominik Schärz die Verzögerung im Bauplan. «Jetzt ist aber alles auf Kurs.» Geplant war der Baustart für den Spätsommer. Der Abriss beginnt nun in der kommenden Woche. Aufgrund der Verzögerungen rechnet Schärz mit 15 bis 16 Monaten Bauzeit. «Die Eröffnung der neuen Bank wird anstatt Ende 2022 voraussichtlich im Februar 2023 stattfinden.»